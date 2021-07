Pitäisikö Suomessakin vaatia ravintoloissa koronapassia? Pääministeriä tuuraava Haavisto: Suuria kokoontumisia voisi järjestää ilman pelkoa

Ylen haastattelmat asiantuntijat kannattavat koronapassia. Sillä pääsisi esimerkiksi ravintoloihin ja festivaaleille, jos on rokotettu, sairastanut koronataudin tai esittää negatiivisen testituloksen. Koronapassi on jo käytössä esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa.

Suomessa on todettu maanantaina 297 koronatartuntaa. Määrä ei rokotuksista huolimatta ole laskenut kesän aikana – päinvastoin. Tartunnat leviävät etenkin nuorten aikuisten parissa. Rokotusten yleistyminen kuitenkin näkyy koronan hoidossa: tehohoidossa on tällä hetkellä vain kahdeksan henkilöä.

Lähiviikkoina hallituksen on tehtävä isoja päätöksiä: tarvitaanko uusia rajoituksia vai otetaanko käyttöön esimerkiksi koronapassi. Hallituksen on päätettävä myös, miten päivitetään nykyistä hybridistrategiaa.

Pääministeriä tällä viikolla tuuraava ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kannattaa koronapassia siitä huolimatta, että sen käyttöönotto on herättänyt oikeudellista keskustelua. Ydinkysymys kuuluu: ovatko kansalaiset tasa-arvoisia, jos rokottamaton ei pääsee samoihin paikkoihin, kuin rokotettu?

Haaviston mukaan ei olisi järkevää, että esimerkiksi kirjastoon tarvittaisiin terveystodistus, mutta sen käyttö helpottaisi esimerkiksi konserttien järjestämistä tai ravintolassa käyntiä.

– Kansanterveyden näkökulmasta koronapassissa tai terveyspassissa olisi suuri järki. Voitaisiin järjestää mahdollisesti suurempia kokoontumisia ja tilaisuuksia ja ilman pelkoa, kun tiedetään että kaikki on rokotettuja.

Pääministeriä tällä viikolla tuurava ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kannattaa koronapassia. Kuva: Lehtikuva

Käytössä jo monissa EU-maissa

Koronapassi on jo käytössä esimerkiksi Saksassa. Ranskassa se otetaan käyttöön elokuun lopussa. Esimerkiksi isoille festivaaleille tai ravintoloihin pääsee vain koronapassia eli terveystodistusta näyttämällä. Pääsyvaatimuksena on täysi rokotussarja, sairastettu koronatauti tai todistus negatiivisesta koronatestistä.

Hallitus pohtii tartuntatilannetta ja hybridistrategian päivittämistä seuraavan kerran elokuun alussa. Hybridistrategian mukaisesti Suomi on jaettu perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen alueisiin. Vaiheet määritellään esimerkiksi tartuntojen määrän ja tehohoitopaikkojen riittävyyden mukaan.

Tällä hetkellä Suomi käyttää koronapassia vain matkustuksen helpottamiseksi. Kahden rokotuksen jälkeen EU:n koronatodituksen saa käyttöönsä terveydenhuollon kantapalveluista. THL:n tutkimusprofessori sanoo, että rajojen avaamisesta päätettiin hyvin erilaisessa tautitilanteessa kuin nyt.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen ei usko, että nyt on aika palata normaaliin. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Tauti leviää isoissa tapahtumissa

Vihreää valoa koronapassille näyttää myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. Hän muistuttaa, että HUSin alueella koronatartuntojen määrä on lyhyessä ajassa viisinkertaistunut.

– Kyllä minä kannatan koronapassia. Lähinnä ehkä puhun ravintoloista, konserteista ja yleisötapahtumista. Nythän meillä Suomessa kaikki pääsee tilaisuuksin (epidemian) perustasolla. Juuri sen takia tauti myös leviää isoissa tapahtumissa.

Ruotsalaisen mukaan ei riitä, että lasketaan vain, kuinka moni tehohoitopaikka on käytössä eli miten paljon erikoissairaanhoito kuormittuu.

– Tärkeintä on ihminen, se potilas. Vaikka tllä hetkellä erikoissairaanhoito kestää, perusterveydenhoito ja jäljitys sakkaa. Nuorten ja nuorten aikuisten sairastuminen pitkäkestoiseen koronaan huolestuttaa. Se, että pystyisimme palaamaan normaaliin, ei ole nyt.

Kuva: Silja Viitala / Yle

Vapalahti: Puhutaan muutamista kuukausista

Virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta kannattaa keskustelua koronapassista.

– Tätä olisi hyvä pohtia meilläkin, että voitaisiin pitää paikkoja paremmin auki. Puhutaan ajanjaksosta, joka on joitakin kuukausia. Nämä poikkeusjärjestelyt eivät olisi kovin pitkäaikaisia, ja tältä kannalta ehkä hyväksyttävissä.

Rokotuskattavuus nousee tulevien kuukausien aikana, mutta sitä ennen tartuntoja olisi pyrittävä jarruttamaan.

– On hyvä yrittää viivästyttää tai pienentää neljännen aallon tulemista, että mahdollisimman moni ehtisi saamaan rokotesuojaa ennen sitä. Kun tartunnat lisääntyvät tätä tahtia, ennemmin tai myöhemmin sitä jouduttaneen jarruttamaan ja helpompi se on tehdä, kun tapausmäärät ovat sadoissa, eikä tuhansissa.

Vapalahti olisi valmis myös harkitsemaan myös rajoituksia esimerkiksi baareihin ja yökerhoihin.

– Kuinka paljon viruksen kiertoa sallitaan tässä tilanteessa? On selvää, että riskiryhmät on aika pitkälti rokotettu, ja samanlaista katastrofin pelkoa ei ole kuin viime vuonna. Edelleen on ihmisiä rokottamatta, erityisesti kahden annoksen saaneita on suhteellisen vähän ja long covidin merkitys on epäselvä. Tämän takia ei ole varaa päästää virusta vapaasti leviämään.

Uusia koko maata koskevia koronapäätöksiä ei kuitenkaan ole luvassa ennen elokuuta, kun hallituksen kesälomat loppuvat ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet palaavat kesälaitumilta.

