Yksi kesän suurimmista yleisötapahtumista, Kuopiorock alkaa tänään – katso nyt suorana sateiset tunnelmat festarialueelta

Kolmepäiväinen Kuopiorock alkaa tänään Kuopion Väinölänniemellä. Tapahtuma on yksi tämän kesän suurimmista yleisötapahtumista Suomessa. Festari on lähes loppuunmyyty, mutta tapahtuman kävijämäärää on koronapandemian vuoksi rajoitettu.

