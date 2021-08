Ajokortti ei riitä, omaa autoa vaaditaan varsinkin hoitoalalla – Superin puheenjohtaja: "Aikamoinen vaade, kun vuotuinen bruttopalkka on alle 30 000"

Työssäni sosiaali- ja terveysalalla vaaditaan oman auton käyttöä. Teen kotikäyntityyppistä työtä. En haluaisi omistaa autoa, mutta se on pakollista.... Työnantajan maksamat kilometrikorvaukset eivät kata auton huoltoja, vakuutuksia tai yllättäviä menoja. Jos auto rikkoutuu, on omalla vastuulla hankittava lainapeli, vaikka muussa elämässä pärjäisi hyvin ilman autoa.

Nainen, Keski-Suomi

Sote-alan työntekijä Keski-Suomesta kertoo olevansa autonomistaja pakosta. Yle kertoi työpaikkojen ajokorttivaatimuksista ja kysyi ihmisten kokemuksia. Vastauksista kävi ilmi, että ajokortti ei ole ainoa vaatimus. Moni työ edellyttää, että työntekijällä on käytössään oma auto. Tässä jutussa on käytetty lukijoiden vastauksia.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtajalle Silja Paavolalle vaatimus oman auton käytöstä on tuttu asia.

– Pääsääntöisesti kotihoidossa on pyydetty, että on ajokortti ja oma auto. Joskus on jopa niin, että se on vaade vakituisen työpaikan saantiin. Se on mielestäni kohtuutonta.

Auton hankkiminen on iso hinta työpaikasta.

– Jos noin 20-vuotias nuori lähihoitaja joutuu ostamaan vaikkapa 15 000 euron auton, jotta saisi työpaikan. Onhan se aikamoinen vaade, kun vuotuinen bruttopalkka on alle 30 000, sanoo Paavola.

Palvelukseen halutaan lähihoitaja autolla

Omaa autoa vaaditaan yllättävän monessa työpaikassa. Esimerkiksi Pirkanmaan TE-toimistossa oli heinäkuun lopussa avoimena 92 työpaikkaa, joissa piti olla käytössä omaa auto.

Haussa oli etenkin lähihoitajia, siivoojia, rakennus- ja korjausalan ammattilaisia ja metsureita. Oma auto oli vaatimuksena myös esimerkiksi koulukuraattorille, kaupunginpuutarhurille, rakennusinsinöörille ja myyntiedustajille.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola haluaisi muutosta myös työnantajan maksamiin kilometrikorvauksiin. Jos ajetut kilometrit ylittävät vuodessa 5000 km rajan, korvaus laskee yli meneviltä kilometreiltä. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Pieni pirkanmaalaiskaupunki Sastamala hakee parhaillaan kuutta liikkuvaa lähihoitajaa ikäihmisten avopalveluihin. Ilmoituksessa sanotaan, että oma auto on välttämätön.

Sastamalan sosiaali- ja terveysjohtajan Päivi Tryykin mukaan kotihoidon käytössä on leasing-autoja, mutta niitä ei ole tarkoituksenmukaista käyttää jokaisella työntekijällä.

– Järkevät ajokilometrit eivät täyty kaikilla reiteillä eikä kaikilla alueilla ole asiakkaita, joilla olisi jokapäiväinen ja ympärivuorokautinen tarve.

Tryykin mukaan osa työntekijöistä ajaa mieluummin omalla autolla. Sijaisilta autoa ei välttämättä vaadita.

Olen ajokortiton sairauteni takia, sairaus ei kuitenkaan vienyt työkykyä. Eteen tuli usein työpaikkailmoituksia siististä sisätyöstä keskellä kaupunkia (tai hyvien yhteyksien varrelta), joihin kuitenkin toivottiin omaa autoa. Koen menettäneeni monia työmahdollisuuksia, kun ilmoituksen tekstin takia ei viitsinyt edes hakea.

Nainen, Varsinais-Suomi

Kumpi valitaan – autollinen vai autoton?

Jyväskylän kaupungin rekrytoinneissa oman auton käytön mahdollisuus katsotaan pääsääntöisesti eduksi, ei edellytykseksi. Sen sijaan ajokorttia edellytetään aina, kun työtehtävät sitä vaativat.

Henkilöstöasiantuntija Ruusa Manninen kertoo, että Jyväskylässä omalle autolle on käyttöä liikkuvissa tehtävissä – esimerkiksi erilaisissa tarkastustehtävissä, lastensuojelun perhetyössä ja sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijän tehtävissä. Jos työtä hakee kaksi tasavertaista hakijaa, auto voi olla ratkaiseva tekijä. Ruusa Manninen korostaa, että näin on vain silloin, kun autoa on edellytetty rekrytointi-ilmoituksessa.

–Valintatilanteessa painavat vaakakupissa enemmän hakijan osaaminen ja muut ominaisuudet sekä haastattelussa esiin tulleet asiat. Mikäli on täysin tasavertaiset hakijat, voi mahdollisuus oman auton käyttöön olla erottava tekijä yksiköissä, joissa ei ole yhteiskäyttöautoja.

– Omalla kohdallani ei tällaista tilannetta ole tullut vastaan, että oman auton käytön mahdollisuus olisi ollut valintatilanteessa ratkaisevassa roolissa.

Mannisen mukaan liikkuviin tehtäviin hakeutuu usein henkilöitä, joilta kulkeminen onnistuu.

Jokaisessa työssäni olen tarvinnut ajokorttia. Useimmissa myös omaa autoa. Olen ollut hyllyttäjä, nurmenleikkaaja, rautakauppamyyjä, trukkikuski, asentaja, taksinkuljettaja, suunnittelija, kuntotutkija, rakennuttajakonsultti, kiinteistöjohtaja, tekninen johtaja, projektipäällikkö ja talotekniikka-asiantuntija.

Mies, Keski-Suomi

Kaupungeissa on eroja

Vaatimukset autosta vaihtelevat eri kaupungeissa ja työpaikoissa. Helsingin kaupunki ei edellytä työnhakijoilta oman auton käyttöä. Yksikönpäällikkö Tarja Näkki kertoo, että joissakin työtehtävissä, kuten kotihoidossa, edellytetään ajokorttia.

Suuri osa työtehtäviin liittyvistä matkoista tehdään kuitenkin julkisella liikenteellä asiointilipulla. Helsingin kaupungilla on myös yhteiskäyttöautoja ja -polkupyöriä. Oman auton käytöstä voidaan sopia, jos työntekijä haluaa.

Myöskään Tampereen kaupungin sote-palveluissa ei edellytetä omaa autoa. Kaupungilla on käytössä autoja kotihoitoa varten.

Tampereella on kuitenkin muita töitä, joissa oma auto täytyy olla. Henkilöstölakimies Jaana Villilä-Vakkilaisen mukaan näitä ovat muiden muassa valvontaeläinlääkärin, terveystarkastajan ja ympäristöinsinöörin tehtävät, joissa työ on luonteeltaan liikkuvaa.

Metsätöihin vaaditaan usein oma auto. Pirkanmaan TE-keskuksessa oli heinäkuun lopussa avoinna kymmenen metsurin ja raivaustyöntekijän paikkaa, joihin vaadittiin oma kulkuneuvo. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Metsäalalla, teki mitä hommaa tahansa, ajokortti ja oma auto ehdoton, ei mitään mahdollisuutta käyttää julkisia. Lisäksi auton pitää olla sellainen, että pääsee kelissä kuin kelissä.

Mies, Pirkanmaa

Kummallinen kilometrikorvaus

Työnantaja voi maksaa omalla autolla ajetusta työmatkasta kilometrikorvausta. Verohallinto määrää, mikä on verovapaan korvauksen enimmäismäärä. Se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.

Esimerkiksi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES määrää, että korvaus on tänä vuonna 0,44€/km. Jos ajetut kilometrit ylittävät vuodessa 5000 km rajan, on korvaus tällöin rajan ylittäviltä kilometreiltä 0,39€/km.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee rajausta. Paavolan mukaan SuPer on pitkään yrittänyt saada siihen korjausta.

– Se 5 000 km tulee nopeastikin täyteen hajaseuduilla, ja korvaus pienenee. Se on minun mielestäni nurinkurista. Tiedämme, että hoitopaikkoihin pitää edelleenkin mennä.

Onko kohtuullista vaatia työntekijältä omaa autoa? Voit keskustella uutisesta 5.8. klo 23 asti.

Lue lisää:

"Oma auto katsotaan eduksi" – työnhaussa voi olla monia haasteita köyhälle työttömälle

Remonttifirman auto voi olla pihassa päiviä, vanhusta auttava kotihoitaja voi saada samasta sakot – nyt pysäköintiin on tulossa muutos

Työaika haaskaantuu pysäköintipaikan etsintään: ”Vanhuksen hoitoa ei voi jättää kesken, vaikka sakot uhkaavat”