Mauri-kissa syö kurkkua, ja Heli Montonen kuvaa – jo 5 miljoonaa ihmistä on nähnyt hittivideon Tiktokissa

Jo 5 miljoonaa ihmistä on nähnyt hittivideon kurkkua syövästä Mauri-kissasta

Kurkuista pitävällä Mauri-kissalla on jo yli 300 000 fania Tiktokissa. Monille kasviksia syövä kissa on ihmetyksen aihe.

Heli Montonen laittaa kurkun muovikassiin, jättää kameran pyörimään ja poistuu muutamaksi minuutiksi rappukäytävään. Syntyy yli 5 miljoonaa katselua Tiktokissa kerännyt hittivideo, jossa Mauri-kissa kaivaa voimalla kurkun muovipussista ja ryhtyy herkuttelemaan.

Kurkkua himoitsevalla Maurilla on Tiktokissa nyt jo yli 300 000 seuraajaa, ja jopa 80 prosenttia maurianducucmbers-tilin seuraajista on ulkomaalaisia. Montosen mukaan esimerkiksi monille yhdysvaltalaisille kasviksia syövä kissa on ihmetyksen aihe.

Muutama vuosi sitten netissä levisi videoita, jossa kissat säikähtivät niiden taakse laitettuja kurkkuja, koska luulivat niiden olevan käärmeitä. Montonen arvelee, että juuri sen takia ihmiset ovat olleet niin kiinnostuneita kurkkua syövästä kissasta.

– Testasin joskus kurkun laittamista Maurin taakse, mutta säikähtämisen sijaan Mauri halusi vain syödä sen.

Heli Montonen saa paljon kyselyitä Maurin rodusta, mutta kissan rotu on toistaiseksi mysteeri. Montonen kuitenkin ryhtyi selvittämään asiaa lähettämällä Maurin DNA:ta analysoitavaksi. Kuva: Miika Koskela / Yle

Kurkku peittoaa muut kasvikset ja hedelmät

Oulussa asuva Montonen aloitti Maurin kuvaamisen sosiaaliseen mediaan jo vuonna 2019, mutta määrätietoisemmin sisällöntuottamiseen hän ryhtyi menestyneiden videoiden jälkeen. Nykyään Maurilla on Tiktokin lisäksi 65 000 seuraajan Instagram-tili ja vastikään perustettu Youtube-kanava.

– Ihan muutamassa kuukaudessa nämä kaikki seuraajat ovat yhtäkkiä vain tupsahtaneet jostain, Montonen sanoo.

Maurille kurkku ja varsinkin luomukurkku ovat namupaloja. Kissa lienee ottanut omistajastaan mallia, sillä kurkkuvoileipä on Montosen lempivälipala.

– Aina kun ottaa kurkun esille, Mauri tulee viereen. On pitänyt alkaa vähän säännöstellä.

Kissat tyypillisesti juovat vähän, ja siksi niille yleensä suositellaan annettavaksi märkäruokaa. Myös Mauri on niukkajanoinen, joten Montonen on ajatellut kurkun olevan tälle hyväksi, koska siinä on paljon vettä.

Mauri tykkää eniten luomukurkusta, mutta sen kalliimman hinnan vuoksi se on jätetty harvinaisemmaksi herkuksi. Kuva: Miika Koskela / Yle

Muut vetiset kasvikset Maurille eivät kuitenkaan kelpaa. Montonen on kokeillut kaikkea vesimelonista kesäkurpitsaan.

Mauri myös matkustaa

Montosen kuvaamissa videoissa Mauri yleensä tekee jotain kurkun kanssa, matkustaa junissa tai tapaa villieläimiä iltakävelyillä. Videoihin on myös tekstitetty Maurin ajatuksia.

– Minulla on aika tarkka mielikuva siitä, miten Mauri kommunikoi. Vierastan ajatusta, että puhuisin itsestäni Maurin äitinä. Ajattelen meidän olevan kämppiksiä.

Maurin seikkailut kiinnostavat kaikkia ikäpolvia, mutta valtaosa seuraajista on parikymppisiä naisia.

Montosen puoliso asuu Helsingissä, minkä vuoksi Montonen ja Mauri matkustavat junalla paljon Oulusta Helsinkiin. Seuraajat ovatkin toivoneet esimerkiksi vinkkejä eläimen kanssa matkustamiseen. Mauri on myös useampaan otteeseen tunnistettu junassa ja saanut fanikohtaamisia.

Eri some-tilit elävät Montosen mukaan omia elämiään. Tiktok ei ole kovin yhteisöllinen alusta, kun taas Instagramissa Montonen saa niin paljon yksityisviestejä, ettei ehdi edes vastaamaan kaikkiin.

– Niitä on aina ihana kuulla, kun vanhempi kertoo katsovansa lapsensa kanssa videoitani.

Montonen ei ollut ikinä ajatellut sisältöään lapsille suunnattuna, mutta yksityisviestien myötä hän on ryhtynyt tekemään tileistään enemmän lapsiystävällisiä esimerkiksi siistimällä kielenkäyttöä entisestään.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Instagramissa

Päivittäin kurkkukissaa maailmalle

Tällä hetkellä Montosen tavoitteena on kasvattaa Maurin Youtube-kanavaa, koska sinne voi tehdä pidempiä videoita. Alkuvuodesta asti hän on myös haastanut itsensä julkaisemaan Maurista videon joka päivä.

– Se on vähän sellaista numeropeliä. Jos joka päivä tekee yhden videon, niin väkisinkin jokin niistä menestyy.

Moni on myös ehdottanut, että Mauri voisi seikkailla lastenkirjoissa tai sarjakuvissa.

– Ennen näitä Mauri-videoitakin olin jo haaveillut kirjan kuvittamisesta. Ehkä Mauri-kirjan julkaiseminen voisi olla asia, mihin tähdätä.

Mauri-videoita Montonen aikoo tehdä niin kauan kuin ihmisiä kiinnostaa. Tuloa videoista hän ei oikeastaan saa. Osa videoista on lisensoitu muutamille agentuureille kaupalliseen käyttöön, joista Montonen on toistaiseksi saanut rahaa joitain senttejä.

Lisäksi muutama video on tehty kaupallisena yhteistyönä siten, että Montonen on esimerkiksi saanut tuotteen käyttöönsä arvosteluvideota vastaan.

– Tämä on tosi mukava ajanviete. Jos kukaan ei katsoisi ja kommentoisi, niin en varmaan käyttäisi näihin näin paljoa aikaa, energiaa ja rahaa.

Montosesta on hauskaa katseltavaa, kun Mauri saa uuden lelun. Ei tarvita kuin 15 minuuttia ja lelu on tuhottu. Kuva: Miika Koskela / Yle

