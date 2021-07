Kasvukeskuksissa nostettu isompia lainoja asp-lainakaton korotuksen jälkeen – korotus hyödyttää eniten Turun ja Tampereen asuntokaupoilla

Helsingin Lauttasaaressa on juuri tullut myyntiin kerrostalokaksio. Tämä kohde voi hyvinkin olla ostajansa ensiasunto.

– Tämä on pieni kaksio, 43 neliötä, suht hiljattain remontoitu. Sopii monenkin ensiasunnon ostajan unelmakodin spekseihin, sanoo kiinteistönvälittäjä Tomi Haltia Remaxilta.

Ensiasunnon ostoon tarkoitetun ASP-lainan enimmäismäärien nosto näkyy jo kasvukeskuksissa lainasummien nousuna.

– Esimerkiksi Turussa, Tampereella ja Helsingissä ASP-lainan keskiarvo on paikkakunnasta riippuen noussut 10 000–15 000 euroa, sanoo asumisen rahoituksesta vastaava johtaja Kaisu Christie OP-Ryhmältä, joka on Suomen suurin asuntolainoittaja noin 40 prosentin markkinaosuudella.

Huhtikuun puolivälissä voimaan tullut asetus nosti ASP-lainojen enimmäismääriä eniten juuri kasvukeskuksissa – esimerkiksi Helsingissä lainakatto nousi 180 000 eurosta 215 000 euroon.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on helpottaa ensiasunnon hankintaa, kun hinnat isoissa kaupungeissa karkaavat ostajien ulottumattomiin.

Maksimilainan ottaneiden osuus pieneni

Vaikka keskimääräinen lainasumma kasvukeskuksissa onkin noussut uudistuksen myötä, maksimilainan ottaneiden osuus on pienentynyt, kerrotaan OP:lta.

Touko-kesäkuussa OP:lta ASP-lainan ottaneista maksimimäärän nosti noin neljännes, kun ennen lainakaton nostoa luku oli 41 prosenttia. Helsingissä uuden maksimilainan on touko-kesäkuussa ottanut vain joka viides, kun ennen muutosta luku oli 30 prosenttia.

Kaisu Christien mukaan lainasummien nousu kasvukeskuksissa oli kehitys, jota pankeissa osattiin odottaa. Kuva: Jari Pussinen / YLE

Christie arvioi syyksi sen, että asunnonostajat eivät ole ehtineet reagoida uudistukseen.

– Monet lainat on haettu ja tarjoukset tehty jo ennen muutosta. Omaa taloutta on suunniteltu ja kohdetta etsitty sen vanhan sääntelyn mukaan. Dataa on myös saatavilla vasta kahdelta täydeltä kuukaudelta, joten vielä on aikaista tehdä isoja johtopäätöksiä, Christie sanoo.

Asunnon sijaintikunta Entinen lainan enimmäismäärä, euroa Uusi lainan enimmäismäärä, euroa Helsinki 180 000 215 000 Espoo, Kauniainen, Vantaa 145 000 160 000 Tampere, Turku (115 000) 140 000 Muu Suomi 115 000 120 000

Muutoksen vaikutukset näkyvät viiveellä

ASP-lainaa varten täytyy myös omia säästöjä olla vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta. Jos on ajatellut ostavansa asunnon maksimilainalla ja minimisäästöillä, ei lisäsäästöjä ole välttämättä ehtinyt kerryttää vielä tarpeeksi uudistuksen jälkeen.

Christien mukaan uudistuksen vaikutukset näkynevät paremmin muutamien kuukausien päästä.

Samoin uskoo Suomen toiseksi suurimman asuntolainoittajan Nordean toimipaikanjohtaja Sami Hämäläinen.

– Vielä on aikaista sanoa, mutta pitkällä tähtäimellä uskon, että keskimääräiset ASP-lainat tulevat nousemaan. Peruste on siinä, että suurin osa ASP-lainoista myönnetään viiteen suurimpaan kasvukeskukseen, jossa asuntojen hinnat ovat nousussa, ja se myös nostaa lainamäärää, Hämäläinen sanoo.

Kiinteistönvälittäjä Tomi Haltian mukaan asp-budjettiin sopivia asuntoja löytyy myös Helsingin alueelta, etenkin jos on valmis laajentamaan etsintää kantakaupungin ulkopuolelle. Haltian mukaan ensiasunnon ostajat ja heidän tarpeensa ovat moninaiset: "Joku ostaa nuorena sinkkuna, toinen vasta perhettä perustaessa kumppanin kanssa." Kuva: Yle / Kristian Broholm

Keskimääräinen ASP-laina 112 000 euroa

Koko Suomen mittakaavassa lainakaton nosto ei vielä näy.

Valtiokonttorin keräämien lukujen mukaan keskimääräinen ASP-laina vuonna 2021 oli sekä ennen uudistusta että sen jälkeen noin 112 000 euroa – ASP-lainan mediaani kuluvalta vuodelta on noin 114 000 euroa.

– En usko, että suurta muutosta tullaan näkemään koko Suomen tasolla. Keskimääräinen asuntolaina on pieni, mutta Suomen sisällä erot isoja: Helsingissä ensiasunnon ostajan laina on suhteessa suurempi kuin keskimääräinen asuntolaina muualla Suomessa, kun mukaan lasketaan myös toisen ja kolmannen asunnon lainat, OP:n Christie sanoo.

Tampere ja Turku lainakaton korotuksen voittajia

Kaikkein suurimman hyödyn lainankorotuksista saavat Turussa ja Tampereella asuntokaupoille lähtevät. Tätä mieltä on Vuokraturvan ja Myyntiturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.

Turku ja Tampere erotettiin uudistuksessa omaksi lainaportaakseen, ja niissä ASP-lainakatto nousi 25 000 eurolla.

– 215 000 euroa ei ole Helsingin asuntomarkkinoilla valtavan paljon, eikä 160 000 euroa ole muualla pääkaupunkiseudulla vielä paljon. Mutta Turussa ja Tampereella lainakaton nosto 140 000 euroon on oikeasti merkittävä, ja tuo huomattavasti lisää asuntoja tarjolle, Metsola sanoo.

Myös Nordean Hämäläinen nostaa uudistuksen suurimmaksi hyödyksi Tampereen ja Turun uuden lainaportaan.

– Se on selkeästi tämän muutoksen paras osa-alue. Uskon, että uudistus tulee lisäämään ASP-säästäjien määrää.

ASP-lainojen suosio on viime vuosina kasvanut, mutta niiden määrä kaikista ensiasuntoa varten otetuista lainoista on vielä pieni. Esimeriksi kesäkuussa OP:n myöntämistä ensiasuntolainoista noin viidennes oli ASP-lainoja.

ASP-säästötilejä on Suomessa noin 50 000.

ASP-korkotukilaina Tavoitteena tukea nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa. ASP-tilin voi avata 15–39-vuotiaana. Omia säästöjä oltava 10 prosenttia asunnon hankintahinnasta. Maksimimäärän lisäksi mahdollisuus korkeintaan 50 000 euron lisälainaan. Etuja: veroton 2–4 % lisäkorko säästöille, muita ensiasuntolainoja alhaisempi korko, maksuton valtiontakaus ja korkotuki kymmenen vuoden ajaksi – jos korko nousee yli 3,8 prosentin, valtio maksaa tästä 70 %. Rajoitteita: Asunnon eteenpäinvuokrausta ja lainan lyhennysvapaita rajoitettu, laina-aika korkeintaan 25 vuotta. Lähde: Valtiokonttori (siirryt toiseen palveluun)

