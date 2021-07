Kotkasta löytynyt mysteerivene ei ehkä olekaan yksittäistapaus – poliisi: "Tämä saattaa olla osa jotain suurempaa"

Kotkasta toissa viikolla löydetyn, salaperäisesti Suomeen saapuneen ruotsalaisveneen poliisitutkinta on saanut jo hieman tuulta alleen.

Vene löydettiin Kotkan Kantasatamasta paikalta, joka oli varattu seuraavana päivänä saapuvalle museolaiva Kemille. Veneen omistajien ei nähty käyvän veneellä päiviin, ja Kotkan merivartioaseman partion epäiltykset heräsivät.

Lopulta selvisi, että Kotkasta löytynyt vene oli varastettu Ruotsissa. Kenelläkään ei kuitenkaan ollut käsitystä, miten se oli Kotkaan tullut.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Salminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että poliisilla on jo tiettyjä johtolankoja ja palasia, jotka ovat alkaneet loksahdella paikoilleen. Kuka on rikoksen takana, on edelleen mysteeri.

– Meillä on aavistus siitä, että tämä ei välttämättä ole yksittäistapaus. Tästä asiasta alkaa hahmottua sellainen suurempi kuva, jossa tämä tapaus ei olekaan enää keskiössä. Menemme hypoteesin varjolla eteenpäin, Salminen kertoo.

Salmisen mukaan rikos poikkeaa massasta. Mukana on kansainvälisiä yhteyksiä, ja vene on kohtuullisen arvokas. Omistajat ovat ilmoittaneet veneen arvoksi noin 50 000 euroa.

Poliisilla ei Salmisen mukaan tällä hetkellä ole selkeää tutkintalinjaa, jota voisi lähteä seuraamaan. Suomen poliisi on kuitenkin päivittäin yhteydessä Ruotsin poliisiin. Salminen kertoo, että tapauksen tutkinnan rooleja jaetaan vielä Suomen ja Ruotsin poliisin kesken.

Tapaus tuli poliisin tietoon viime viikolla

Poliisi sai tapauksen tietoonsa viime viikolla. Tuolloin Kotkan merivartiolaitos sai selvitettyä, että tuntomerkkejä vastaava vene oli varastettu Ruotsissa.

Moody Eclipse 33 -mallinen 10-metrinen vene oli alun perin jätetty Kantasatamaan museolaivan Kemin paikalle. Merivartiolaitoksen partio sai tehtäväkseen siirtää veneen pois museolaiva Kemin tieltä. Se saapui satamaan 15. heinäkuuta. Tuolloin asiaa ei ajateltu sen enempää.

Merivartiolaitoksen partion epäilykset heräsivät, kun kenenkään ei havaittu käyvän veneellä. Partio päätti tutkia venettä tarkemmin, kun vene oli ollut useamman päivän tyhjillään. Silloin paljastui, että veneeseen oli muun muassa laitettu teippaukset, jotka nimesivät veneen Elenaksi ja peittivät veneen tunnistetiedot.

Poliisi sai selville, että kyseessä todella on Ruotsista Tukholman läänistä varastettu vene. Se, kuka veneen on tuonut 600 kilometrin päähän Kotkaan ja miksi, on poliisin mukaan täysi mysteeri.

Kuljetusapuakin on tarjottu

Vene on tällä hetkellä tallessa Kotkan merivartioasemalla Kuusisessa. Vielä ei tiedetä, mikä taho kuljettaa veneen takaisin omistajilleen Ruotsiin. Salminen kertoo, että apua on tarjottu ihan kansalaistasoltakin.

– Suomen puoleltakin on tullut tarjokkaita, jotka olisivat valmiita purjehtimaan veneen Ruotsiin. Se on ihan hauska juttu, Salminen sanoo.

Salminen kertoo, että apuaan tarjonneiden ehdotukset saatetaan antaa eteenpäin siinä vaiheessa, kun veneen palautusta takaisin Ruotsiin aletaan pohtia rikoksen asianomistajan kanssa.