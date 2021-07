Australiassa vietettiin aikaa teattereissa ja ravintoloissa ennen deltamuunnosta – nyt maan suurimman kaupungin Sydneyn tiukka koronasulku jatkuu neljä viikkoa

Koronaviruksen deltamuunnoksen leviäminen on pakottanut Australian Uuden Etelä-Walesin osavaltion jatkamaan maan väkirikkaimman kaupungin Sydneyn ja sen lähialueiden koronasulkua neljällä viikolla.

Yli seitsemän miljoonan asukkaan osavaltiossa todettiin tänään 177 koronatartuntaa vuorokaudessa, mikä on suurin tartuntapiikki sitten viime vuoden maaliskuun.

Alueella on voimassa tiukkoja liikkumisrajoituksia. Koronasulkualueilla ulkona liikkujilta vaaditaan muun muassa todistus (siirryt toiseen palveluun) kotiosoitteesta. Kotoa ei saa poistua kuin välttämättömistä syistä, ja sallittu liikkumisalue kodin ulkopuolella on määritelty kilometreittäin. Poliisi lisää osavaltion pääministeri Gladys Berejiklianin mukaan resursseja rajoitusten noudattamisen valvontaan.

Tiukat rajoitustoimet eivät ole saaneet tartuntoja riittävän alas muun muassa siksi, että ne leviävät välttämättömissä työtehtävissä olevien keskuudessa (siirryt toiseen palveluun), sanomalehti The Sydney Morning Herald kirjoittaa.

Naapuriosavaltioissa tilanne on sen sijaan parempi, ja ne purkivat koronasulkunsa tiistaina keskiyöllä. Victorian osavaltiossa todettiin ennen päätöstä kymmenen tartuntaa jo valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä ja Etelä-Australiassa ei yhtäkään.

Saarivaltiossa nautittiin pitkään vapaudesta

Australia on onnistunut pitämään koronatartuntojen määrän alhaisena koko pandemian ajan. Noin 26 miljoonan asukkaan maassa on todettu yhteensä vain vajaa 33 500 koronatartuntaa. Suomessa tartuntoja on todettu keskiviikkoon mennessä lähes 104 500. Koronataudin aiheuttamia kuolemia on Australiassa todettu noin 920, Suomessa reilu 980.

Australian hyvää tilannetta on selitetty erityisesti sillä, että saarivaltio asetti heti pandemian alussa erittäin tiukat maahantulorajoitukset, muun muassa The Washington Post kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun). Samalla maa panosti tehokkaan testaus- ja tartuntajäljitysjärjestelmän luomiseen sekä tiukkoihin karanteenikäytäntöihin. Australiassa rajoitettiin myös liikkumista osavaltioiden välillä.

Lisäksi poliittiset johtajat puoluekentän eri laidoilta ottivat pandemian alusta saakka vakavasti ja asettuivat yhtenä rintamana puolustamaan koronatoimia, The Washington Post kirjoittaa.

Lopputulos oli se, että australialaiset ovat päässeet muutamia kohdistettuja koronasulkuja ja maskikäytäntöjä lukuunottamatta pandemian aikana viettämään aikaa teattereissa, ravintoloissa ja baareissa ja elämään arkeaan enimmäkseen melko normaaliin tapaan.

Yhä nuoremmat sairastuvat vakavasti

Nyt nopeasti leviävä deltamuunnos uhkaa muuttaa tilanteen.

Yhä useampi on sairastunut koronataudin vakavaan muotoon. Osavaltiossa oli tiistaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 169 ihmistä, joista 46 on tehohoidossa.

Sairaalaan on deltavariantin levitessä joutunut yhä enemmän nuoria ihmisiä. Viikonloppuna Uudessa Etelä-Walesissa koronaan menehtyi noin 30-vuotias nainen, jolla ei Reutersin mukaan tiedetä olleen aiempia sairauksia.

Samaan aikaan osa ihmisistä on turhautunut rajoituksiin. Lauantaina tuhansia ihmisiä kokoontui Uuden Etelä-Walesin pääkaupunkiin Sydneyyn ja muualle Australiaan osoittamaan mieltään rajoituksia vastaan, mikä herätti huolta tartuntojen leviämisestä entisestään.

– Miljoonat sydneyläiset, jotka pysyivät kotona, ovat niitä, jotka saattavat koronasulun päätökseen nopeammin. Eivät ne, jotka riskeeraavat itsensä ja läheisensä, Australian pääministeri Scott Morrison sanoi tuomiten mielenosoituksen.

Mielenosoittajat vastustivat koronarajoituksia Brisbanessa lauantaina 24. heinäkuuta. Kuva: Darren England / EPA

Rokotukset takkuavat

Deltamuunnoksen leviäminen huolettaa Australiassa erityisesti siksi, että vain 16 prosenttia yli 16-vuotiaista australialaisista on täysin rokotettu. Australian hallinto ei ole onnistunut hankkimaan riittävästi tavoittelemiaan Pfizerin ja Biontechin rokotteita, ja saatavuuden uskotaan paranevan aikaisintaan syyskuussa.

Sen sijaan Australialla on varastossa paikallisesti tuotettua Astra Zenecan rokotetta, jota useissa maissa jaetaan vain yli 60-vuotiaille harvinaisen veritulppariskin vuoksi.

Myös Australiassa viranomaiset ovat aiemmin suositelleet Astra Zenecan rokotetta vain yli 60-vuotiaille. Nyt maa kehottaa nuorempiakin ikäryhmiä ottamaan kyseisen rokotteen.

Monet Astra Zenecan rokotetta kohtaan epäluuloiset australialaiset odottavat kuitenkin mieluummin muiden rokotteiden maahantuontia, uutistoimisto AP kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).

