Lämmin sää näkyy poliisin tehtävissä – mopoilijat päristelevät häiritsevästi ja päihtyneet heiluvat nyrkit pystyssä Itä-Uudellamaalla

Yleisillä paikoilla tapahtuneiden epäiltyjen väkivaltarikosten ja niiden yritysten määrä on kasvanut viimeisen viikon aikana Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella.

– Väkivaltarikoksissa näkyy viimeisen puolentoista viikon aikana selkeä piikki. Tekojen taustalla vaikuttavat erilaiset päihteet ja todennäköisesti lämmin sää. Väkeä on ollut nyt enemmän liikenteessä, kertoo rikosylikomisario Petri Eronen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Kaikkiaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on puututtu valvonta- ja hälytystehtävien yhteydessä viikon sisällä noin 50 pahoinpitelyyn, kerrotaan poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun). Se on selvästi keskimääräistä enemmän.

Yleisten paikkojen pahoinpitelyjä kirjattiin viime viikolla peräti 39, kun niitä oli toissaviikolla 31. Vastaavasti yksityisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyjä kirjattiin viime viikolla 21, kun niitä oli toissaviikolla vielä 24.

Pelkästään Vantaalla kirjattiin viime viikolla neljä törkeää pahoinpitelyä ja yksi ryöstö. Törkeitä pahoinpitelyjä kirjattiin myös lauantaina Porvoossa ravintolan terassilla ja torstaina Järvenpäässä.

Epäillyissä rikoksissa on ollut osallisina täysi-ikäisiä tai lähes täysi-ikäisiä henkilöitä. Osassa teoista osapuolet ovat tunteneet toisensa entuudestaan.

Epäillyt rikokset eivät liity toisiinsa, eikä niitä yhdistä mikään yksittäinen tekijä.

Klaukkalan tapon yrityksestä epäilty vangittiin

Lisäksi poliisilla on tutkittavana Nurmijärven Klaukkalassa viikko sitten maanantaina sattunut tapon yritys, jossa uhria lyötiin puukolla vartaloon.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi epäillyn maanantaina todennäköisin syin epäiltynä.

– Osalliset ovat täysi-ikäisiä ja toisilleen ennestään tuttuja. Poliisille on muodostunut alustava käsitys motiivista, mutta tässä vaiheessa esitutkintaa poliisi ei avaa sitä enempää julkisuudessa, kertoo tutkinnanjohtaja, komisario Elina Katajamäki poliisin tiedotteessa.

Mopoilijat häiritsevät öisin

Poliisille on tullut viime aikoina palautetta häiritsevästä mopoilusta usean kunnan alueelta eri puolilta Itä-Uuttamaata.

Palautteita on tullut jopa kymmeniä päivässä. Niiden mukaan mopoilu on häirinnyt etenkin yöaikaan.

– Ihmisten tuohtumus on ymmärrettävää, kun takana on niin pitkä lämpimien päivien putki, ja monet ovat joutuneet nukkumaan ikkunat auki. Valvoimme mopoilijoita viime viikolla jo useammassa paikassa, valistimme nuoria öisen mopoilun haittapuolista ja jatkamme valvontaa edelleen, komisario Asko Sartanen kertoo tiedotteessa.

Sartasen mukaan mopoilevat nuoret täytyy saada ymmärtämään, että heidän ajopelistään lähtee usein erittäin kova ääni, joka valvottaa tuhansia asukkaita. Tieliikennelain mukaan tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajaminen on kielletty.

– Tämä tulee myös mopoilijoiden huomioida, erityisesti yöaikaan ja taajamissa ajaessa. Ajaminen on tulkittavissa varsin matalalla kynnyksellä häiritseväksi, kun ihmiset nukkuvat ikkunat auki, ja jos kulkuneuvoista lähtee kova ääni tai kulkuneuvoja on liikkeellä paljon, Sartanen sanoo.

Poliisi on käynyt keskustelua kaupunkien ja kuntien kanssa siitä, kuinka esimerkiksi nuorisopalveluiden kautta voidaan viestiä nuorille asiasta, ja kuinka kaupunkisuunnittelulla voitaisi vaikuttaa tilanteeseen. Osa kunnista on asentanut esimerkiksi koulujen alueille liikennettä ja oleskelua rajoittavia liikennemerkkejä.

Poliisista painotetaan, että viesti nuorille menee usein parhaiten läpi nuorten omien vanhempien kautta.

– Jos nuori ei vanhempien kehotuksista huolimatta noudattaisi sääntöjä, on vanhemmilla mahdollisuus puuttua tilanteeseen vaikkapa laittamalla nuoren mopo hetkeksi jäähylle. Meillä on tiedossa, että häiritsevä ajelu on vähentynyt, kun ajopeli on seisonut aikansa autotallissa, Sartanen kertoo.

Lisää aiheesta:

Väkivaltarikosten määrä kasvanut, teot raaistuneet ja alaikäisten väkivaltainen käytös yleistynyt – kulunut vuosi on ollut synkkä Itä-Uudellamaalla

Mopo- ja automiitit yleistyvät, ja nyt niistä huolestui Rovaniemen poliisi – "Joka kaupunkiin pitäisi saada moposuora", sanoo osallistuja

Yökiihdyttelijät ovat alkaneet ottaa jo liikaa vapauksia – Forssan poliisi joutui poistamaan laittomia tiesulkuja

Parkkipaikalle heitettyjä ruuveja ja tappouhkaus – mopoilijat kertovat videolla aikuisten vihasta: "Heidän pitäisi katsoa peiliin"