Huumausainerikollisuus jatkaa paisumistaan Kaakkois-Suomessa – jo kaksi kolmesta rattijuopumustapauksesta liittyy huumeisiin

Huumausainerikollisuusluvut kasvavat Kaakkois-Suomessa entisestään samalla, kun muualla Suomessa tilanne paranee. Huumerikollisuus näkyy kaakossa etenkin rattijuopumuksissa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita huumausainerikoksia alueella.

Huumausainerikollisuutta esiintyy yhä enemmän Kaakkois-Suomessa, selviää poliisin tilastoista.

Kun muualla Suomessa huumausainerikosten määrä on laskenut, Kaakkois-Suomessa rikoksia on tavattu yhä enemmän. Suunta on ollut sama jo viime vuoden tilastoissa: huumausainerikollisuus kasvoi alueella vuodesta 2019 yli 50 prosentilla.

Huumausainerikoksissa on ollut tämän vuoden tammi–kesäkuussa kasvua noin 9,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan puolivuotiseen.

Lue lisää: Kaakkois-Suomen poliisi iski huumemarkkinoille niin, että rikostilastot ampaisivat uusiin sfääreihin: "On todella osuttu sellaisiin kohteisiin, että se näkyy"

Huumausainerikollisuuden määrän kasvu näkyy esimerkiksi rattijuopumuksissa.

Kaikista Kaakkois-Suomen rattijuopumustapauksista 67 prosenttia on tapahtunut alkuvuoden aikana huumeiden tai huumeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksen alaisena. Viime vuonna vastaava osuus oli 58 prosenttia.

Suurin osa huumausainerikoksista ovat käyttörikoksia, jotka paljastuvat liikennevalvonnan yhteydessä.

Tehostettua toimintaa

Iso osa huumausainerikollisuudesta on piilorikollisuutta. Se, että rikos nousee tilastoon, kertoo myös siitä, että tekijä on jäänyt kiinni. Poliisi on viime vuosien aikana selvittänyt useampia törkeitä huumausainerikoksia Kaakkois-Suomessa.

Viimeisimpinä julkisuudessa esillä olleita ovat olleet esimerkiksi liikennevalvonnan yhteydessä tehty suuri amfetamiini takavarikko Imatralla, “lappeenrannan mies”, joka vastaanotti neljä suurta huumausaine-erää Alankomaista ja Helvetin enkeleihin liittyvä huumeiden maahantuontiin liittyvä tutkinta.

Kymenlaakson puolella poliisi on tutkinut muun muassa törkeää huumausainerikosta, jossa huumeita on levitetty Kotkasta muualle Suomeen. Kotkassa ja Posiolla paljastuivat myös ammattimaiset kannabiskasvattamot, jossa viljeltiin miljoonien eurojen edestä marihuanaa.

Poliisi on kohdistanut tänä vuonna valvontaa niin kadulla kuin verkossa tapahtuvaan huumausainekauppaan.

Se, että tapaukset nousevat poliisin tilastoihin, voi kertoa myös siitä, että huomion kääntäminen huumausainerikollisuuteen on tuottanut tulosta.

– Tehostetun valvonnan tulokset ovat olleet alueellamme lupaavia, ja siihen tullaan panostamaan myös jatkossa. Teemme yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja pyrimme erityisesti vaikuttamaan nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn, kertoo rikosylikomisario Juha Junkkari poliisin tiedotteessa.