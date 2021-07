Kiinan tulvista raportoivat ulkomaiset toimittajat ovat joutuneet ahdistelun uhreiksi – vihainen väkijoukko piiritti ja syytti heitä Kiinan lokaamisesta

Ulkomaiset toimittajat olivat Zhengzhoussa raportoimassa aluetta piinaavista tulvista. BBC:n mukaan ahdistelu on säännöllistä ja ylhäältä johdettua. Kiina on viime kuukausina karkottanut maasta lukuisia länsimaisten medioiden toimittajia.

Useat ulkomaisia medioita edustavat toimittajat ovat kertoneet joutuneensa ahdistelun kohteiksi Kiinan Henanin maakunnassa sijaitsevassa Zhengzhoun kaupungissa.

Muun muassa amerikkalaisen Los Angeles Timesin, saksalaisen Deutsche Wellen sekä Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimittajat kertovat joutuneensa vihaisen väkijoukon uhreiksi raportoidessaan aluetta koettelevista tulvista.

Henanin maakunnassa kadut tulvivat pahasti 20. heinäkuuta. Kuva: EPA

Zhengzhouhun satoi viime viikolla kolmessa tunnissa koko vuoden sademäärää vastaava määrä vettä. Tämä aiheutti alueella mittavia tuhoja.

BBC:n kirjeenvaihtaja Stephen McDonell kutsui kampanjaa ylhäältä johdetuksi (siirryt toiseen palveluun) ja sanoo ulkomaisten toimittajien kohtaavan Kiinassa säännöllistä ahdistelua.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

Kiinassa toimivia ulkomaalaisia toimittajia edustava Foreign Correspondents' Club of China on tuominnut toimittajiin kohdistuvan ahdistelun.

Sen mukaan Kiinan kommunistipuolue on toimittajiin kohdistuvan ahdistelun takana. Puolueen nuorisojärjestö on esimerkiksi kehottanut seuraajiaan suositussa viestintäpalvelu Weibossa etsimään BBC:n Shanghain-kirjeenvaihtajan Robin Brantin olinpaikan.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Tarkistamalla evästeasetuksesi voit vaikuttaa näkemääsi sisältöön sivuillamme. Katso sisältö Twitterissä

The Guardian -sanomalehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)Kiinasta on karkotettu, sieltä on paennut, tai viranomaiset ovat pidättäneet yhteensä 22 ulkomaista mediaa edustavaa toimittajaa viimeisen puolentoista vuoden aikana.