Vuoden toinen punkkihuippu voi olla vielä edessä – punkki voi tarttua käytännössä missä vain

Asiantuntijan mukaan punkkihavaintojen määrä voi nousta vielä toiseen huippuun loppukesällä. Ensimmäinen punkkihuippu nähdään vuosittain touko-kesäkuussa.

Tänä vuonna lanseerattu Turun yliopiston ja Pfizerin kehittämä Punkkilive antaa jonkin verran viitteitä siitä, missä ja milloin punkkeja on havaittu. Esimerkiksi Etelä-Savossa merkintöjä vähemmän kuin Keski-Suomessa, jossa punkkeja on tavattu runsaasti jopa aivan Jyväskylän keskustassa.

Turun yliopiston lehtori Tero Klemola muistuttaa, että merkintöjä kuitenkin tekevät tavalliset ihmiset, eikä Punkkilive kerro siis kaikkea.

Havaintomäärät eivät välttämättä siis kerro punkkien määrää, ainoastaan punkkien kohtaamisten määrän.

– Merkintöjen tiheys riippuu paljon siitä, paljonko alueella on potentiaalisia ilmoittajia ja kuinka suuri into alueella on ilmoittaa havainnoista. Tämä tieto on kuitenkin siinä mielessä tärkeää, että vain kohtaamisten kautta ihminen voi sairastua.

Klemolan mukaan Punkkilive antaa kuitenkin tietoa siitä, kuinka pitkä punkkien aktiivikausi eri puolilla Suomea on. Klemola arvelee, että kuivan heinäkuun jälkeen voi elo-syyskuun sateiden jälkeen olla edessä toinen tämän vuoden punkkihuippu. Tämä siksi, että punkit välttävät kuivuutta.

– Monesti heinäkuun helteinen ja paahteiden jaksolla punkit piileskelevät maaperän kosteuden suojissa.

Kosteus vaikuttaa myös Punkkiliven havaintoihin ja punkkien alueelliseen määrään. Yleisesti suosittuja punkkialueita ovat muun muassa Turun saaristo ja muut rannikkoalueet. Yleisellä tasolla koko Suomi kuitenkin on punkkialuetta aina napapiirille saakka.

Paikallinen vaihtelu voi olla runsastakin ja periaatteessa punkki voi tarttua ihmiseen tai eläimeen käytännössä missä vain.

– Jos Punkkilivessä ei ole merkintöjä lähistöllä, ei se välttämättä tarkoita, ettei omalta pihamaalta tai lenkkipolulta voisi saada punkkia.

Klemolan mukaan punkkien määrän ennustaminen on hyvin vaikeaa, toisin kuin vaikka hyttysten tai paarmojen. Tämä johtuu muun muassa siitä, että punkki elää 3–4 vuotta, eikä hetkelliset sääilmiöt vaikuta niiden määrään niin radikaalisti.