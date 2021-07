Suuri 3 000 neliön teollisuushalli palaa Lapualla lähellä valtatie 19:ää, kattorakenteet tulessa

Lapualla syttyi varhain aamulla suuri tulipalo Kelohongantiellä 3 000 neliön teollisuushallissa. Paikalla on edelleen toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä, ja sammutustyöt ovat kesken.

Halli on hitsaukseen ja kokonaistoimituksiin erikoistuneen konepaja HelaSteel Oy:n. Hallin kattorakenteet ovat tulessa.

Päivystävä pelastuspäällikkö Petri Järvensivu arvioi, että sammutustöissä voi kestää vielä pitkään.

– Tällä hetkellä puretaan kattorakenteita ja tehdään rajoituslinjoja. Halli on lähellä valtatietä. Yksikköjä on paljon paikalla tekemässä sammutusta, sammutusyksiköitä on neljä ja kaksi nostolavaa. Paljon on paikalla ihmisiä töissä.

Palossa ei ole tapahtunut henkilövahinkoja. Syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kuutta aamulla.