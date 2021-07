Miksi hylätyn sairaalarakennuksen ullakko lehahti tuleen? – palonsyyntutkinta pääsee sammutustöiden jälkeen vauhtiin

Ullakkopalon syttymissyyn selvittäminen Valkealan vanhalla sairaalalla jatkuu tänään keskiviikkona Kouvolassa.

Viisitoista vuotta sitten suljetun psykiatrisen sairaalan kolmikerroksisen sairaalarakennuksen ullakko tuhoutui tiistaina tulipalossa. Paloa sammutettiin koko päivä.

Pelastuslaitos on ollut koko yön varmistamassa, ettei palo syty uudelleen.

Pelastuslaitos ja poliisi jatkavat vanhan sairaalarakennuksen syttymissyyn selvittämistä tänään. Kuva: Atte Pöytäkangas / Yle

– Täällä on ollut yksittäisiä pieniä pesäkkeitä, jotka ovat vielä syttyneet palamaan. Rakenteissa on puuta, mikä tällaisen pitkän kuivan kauden aikana jää kytemään. Niitä on sammuteltu viime yönkin aikana aika ajoin, palomestari Saku Tauriainen Kymenlaakson pelastuslaitokselta sanoo.

Pelastuslaitos ja poliisi jatkavat syttymissyyn selvittämistä tänään.

Lue lisää: Yle seuraa: Pelastuslaitos sammuttaa suurta rakennuspaloa Kouvolassa – entisen psykiatrisen sairaalan ullakko tulessa

Lue lisää: Tuli tuhosi hylätyn sairaalarakennuksen ullakon Kouvolassa – palomestari: "Raskas ja vaativa sammutettava"

Savua jo ennen aamukahdeksaa

Palonsyyn tutkintaa tehdään aamupäivällä tulipalopaikalla Valkealassa, mutta sen lisäksi viranomaiset käyvät läpi palopaikalta otettuja kuvia ja videoita.

Tulipalon kulusta on saatu jo jonkin verran uutta tietoa. Ohikulkija teki ilmoituksen tulipalosta klo 8.33 tiistaiaamuna. Tulipalo oli kuitenkin siinä vaiheessa ehtinyt jo jonkin aikaa riehua ullakkorakenteissa.

– Liikennekamerat ovat taltioineet jo pikkaisen ennen aamukahdeksaa savunmuodostusta. Jonkinlainen viive siinä on ollut välissä. Se on kerennyt jonkin aikaa yksikseen palaa, palomestari Tauriainen sanoo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palopaikalle tiistaiaamuna klo 8.33. Tulipalo on ehtinyt palaa itsekseen jo jonkin aikaa ennen kuin ohikulkija huomasi savua. Kuva: Atte Pöytäkangas / Yle

Syttymissyystä tai siihen liittyvistä epäilyistään palomestari ei sano vielä mitään. Tauriainen kommentoi Ylelle tiistaina, että paloalueen syttymiskohta on pelastuslaitoksella suurin piirtein haarukoituna.

Hylätty rakennus on ollut vuosia tyhjillään. Viime aikoina se on ollut myös ilkivallan kohteena. Rakennusten ikkunoita on rikottu ja huonekaluja on heitetty ikkunoista ulos.

Yhä valppaana

Pelastuslaitos on yhä valppaana mahdollisten palopesäkkeiden varalta.

– Joudumme täällä edelleen aika ajoin käymään. Toivotaan, että Kotkan suunnalta tuleva vesisade kastelisi viimeisetkin pesäkkeet, Tauriainen sanoo.

Palomestari Saku Tauriainen Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Kuva: Atte Pöytäkangas / Yle

Palomestari kiittää yleisöä siitä, että tiistaina päivällä palopaikalle ei saavuttu uteliaisuuttaan.

– Sammutustoiminnan aikana ei ollut yleisöä. Kiitos siitä, että uteliaisuus on pysynyt maltillisena. Kuitenkin aika vilkkaasti nyt illalla kävi autoja tässä. Se saattaa hidastaa meidän toimintaa, jos on paljon liikennettä, kun joudutaan vähän turhaan varomaan. Toivomme, että ihmiset jäisivät kotiin ja katsoisivat median kautta, mitä on tapahtunut ja missä.