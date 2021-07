Tokion olympialaiset ovat vaatemerkkien näyteikkuna – lahtelainen Luhta toivoo kisa-asuista lisäpotkua Aasian-markkinoille

Olympiakisat tarjoavat laajaa näkyvyyttä vaateyrityksille. Olympiajoukkueilla on viralliset vaatettajansa, ja joukossa on isoja merkkejä kuten Polo Ralph Lauren ja Emporio Armani.

Suomen olympiajoukkue pukeutuu lahtelaisen Luhdan tuotemerkin asuihin kisojen ajan lukuun ottamatta urheilusuorituksia. Mallistossa on huomioitu sääolosuhteet, suomalaisuus ja japanilainen maku. Myös Pekingin talviolympialaisissa Suomen joukkueen asut tulevat Luhdalta.

Luhdan myyntipäällikön Pasi Luumin mukaan on tärkeää, että merkki on hyvin esillä ja näkyvillä olevilla tuotteilla on mahdollista menestyä Aasian-markkinoilla.

– Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Kiinassa 50 omaa myymälää. Meillä on kovat odotukset, että olympialaisista tulee lisää buustia myös siihen markkinaan ja menestykseen, jota sieltä haluamme, Luumi kertoo.

Lisää väriä Pekingiin

Tokion kesäolympialaisissa vaatteiden on oltava kuumaan ja kosteaan ilmaan sopivia. Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisissa on huomioitava kaksi lähes päinvastaista käyttöympäristöä. Hiihtolajeissa urheilijoita on suojattava kovaa tuulta ja kylmää vastaan, kun taas esimerkiksi jääkiekkojoukkueet viettävät pelien ulkopuolella aikaa paljon sisätiloissa.

– Tätä kombinaatiota täytyy huomioida, missä kisakylässä urheilijat ovat ja missä suoritukset tehdään, Luhdan myyntipäällikkö Pasi Luumi sanoo.

Pekingissä olympiajoukkue tulee Luumin mukaan pukeutumaan useampaan väriin kuin Tokiossa, jotta vaatteet miellyttäisivät enemmän kiinalaista yleisöä.

Urheilijoiden viralliset kisa-asut ovat usein myös ankaran arvostelun kohde. Luhtaa arvosteltiin 2018 talviolympialaisten asuista.

– Pyeongchangissa saatiin aika kova tuomio, mutta tosiasia kisojen aikana oli, että avajaisasumme rankattiin viiden parhaan joukkoon, eli onnistumme hyvin asetetussa tavoitteessa. Mikä tärkeintä, joukkue antoi kisojen jälkeen hyvän palautteen kokonaisuudesta, Luumi toteaa.