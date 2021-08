Millaisia ovat fiktion Tove Jansson ja Aino Aalto, entä miltä tuntuu seksuaalinen häpeä? Autamme sinut kirjasyksyn alkuun näillä 11 vinkillä

Tulossa on laadukas ja runsas kirjasyksy, sillä monet rakastetut konkarit ja kiinnostavat ensikertalaiset julkaisevat uusia teoksia. Kokosimme laajasta valikoimasta yksitoista kiinnostavaa kirjaa. Jutun lopussa voit vinkata omat suosikkisi syksyn uutuuksista.

1. Antti Rönkä: Nocturno 21:07 (Gummerus)

Antti Röngän toinen romaani on omakohtainen kertomus seksuaalisesta häpeästä ja itseinhosta. Romaanissa seurataan Antin kasvuvuosia, joihin kuuluvat niin ensisuudelma kuin seksuaalinen herääminen. Toisella tasolla aikuinen minäkertoja seuraa Antin vaiheita ja ymmärtää, että häpeämisen on loputtava.

25-vuotias Antti Rönkä uskaltaa kirjoittaa omakohtaisistakin asioista. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Rönkä saavutti jo esikoisromaanillaan suuren suosion. Jalat ilmassa (2019) kertoi yksinäisyydestä ja koulukiusaamisesta. Myös esikoiskirjassa oli omakohtainen ote.

Antti Rönkä on kirjoittanut myös isänsä, kirjailija Petri Tammisen, kanssa kirjeromaanin Silloin tällöin onnellinen.

Kirjailija Antti Rönkä häpeää lähes kaikissa tilanteissa – masturbointi laukaisi tunteen murrosiässä

2. Rosa Liksom: Väylä (Like)

Rosa Liksomin syyskuussa ilmestyvä romaani käsittelee Lapin sotaa. Aihe on noussut esiin useassa viime vuosien kirjassa ja elokuvassa.

Pitkään vaiettu Lapin sota kiinnostaa nyt elokuvantekijöitä ja kirjailijoita – sota oli muutakin kuin poltetun pohjoisen savuavat rauniot

Liksomin romaani sijoittuu Tornionjokilaaksoon ja kertoo pienestä tytöstä, joka joutuu eroon perheestään paetessaan Lapin sotaa. Romaani sivuaa teemallaan myös nykypäivän pakolaisuutta.

Rosa Liksomin seuraava romaani kertoo pienen kylän tytöstä ja Lapin sodasta. Kuva: Laura Joutsi / Yle

Liksomin vuonna 2011 Finlandia-palkinnon voittanut teos Hytti nro 6 on ollut kesällä paljon esillä, koska siitä tehty elokuvaversio voitti Cannesin elokuvajuhlilla Grand Prix -palkinnon.

Hytti nro 6 voitti Grand Prix -palkinnon Cannesissa – ohjaaja Kuosmanen: “Toivon, että tästä palkinnosta hyötyisi koko ala”

Liksom on paitsi maamme merkittävimpiä kirjailijoita myös kuvataiteilija.

3. Jonathan Franzen: Crossroads (Siltala)

Yhdysvaltalainen Jonathan Franzen on maansa merkittävimpiä nykykirjailijoita. Franzenin tarkkanäköiset romaanit ovat saaneet myös Suomessa vankan lukijakunnan.

Crossroads (suom. Raimo Salminen) kertoo jälleen perheestä ja tällä kertaa tapahtumat alkavat 1970-luvulta. Franzenin hahmot ovat perinteisesti herkullisia ja tunnistettavia. Ennen kaikkea Franzen on terävä yhteiskunnan kuvaaja. Hahmojen kautta piirtyy kuva yhdysvaltalaisesta elämänmenosta. Crossroads julkaistaan Suomessa samaan aikaan kuin Yhdysvalloissa.

4. Jari Järvelä: Aino A. (Tammi)

Kotkalainen kirjailija Jari Järvelä haaveili nuorena arkkitehdin ammatista. Hänestä tuli kirjailija, mutta arkkitehtuuri ei jättänyt häntä rauhaan. Etenkin Alvar Aallon nimi seurasi häntä opiskelukaupungista Jyväskylästä nykyiseen kotikaupunkiin.

Järvelä kuitenkin kiinnostui enemmän Ainosta kuin Alvar Aallosta. Niinpä hän päätti kirjoittaa romaanin varjoon jääneestä suurmiehen puolisosta. Kirjassa sekoitetaan surutta faktaa ja fiktiota.

Alvar ja Aino Aallon suhde on noussut viime aikoina kiinnostuksen kohteeksi.

Ohjaaja Virpi Suutari yllättyi tehdessään dokumenttia Alvar Aallosta ja väittää, että suomalaisilta on jäänyt ymmärtämättä huippuarkkitehdista keskeinen asia

Järvelä on kirjallinen tyylitaituri, joka ei ole jäänyt toistamaan maneereita. Myös edellisessä romaanissaan Klik hän toi esiin naisten aseman historian kirjoituksessa.

Jari Järvelä muuttaa kirjoillaan historiakirjoituksessa vallalla olevaa maskuliinista narratiivia. Kuvassa hän pitelee kirjaansa Klik. Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Johanna Venho: Syyskirja (WSOY)

Myös Johanna Venhon syyskuussa ilmestyvä romaani kertoo kuuluisasta naisesta, Tove Janssonista. Monien romaanien aiheena tuntuu nykyään olevan historiallinen henkilö. Venholle aluevaltaus ei ole kuitenkaan uusi, sillä hänen edellinen, Finlandia-ehdokkaana ollut romaaninsa, kertoi Sylvi Kekkosesta.

Tosielämän hahmosta huolimatta Syyskirja on fiktiota, jota kantaa Venhon kaunis ja runollinen kieli.

Johanna Venho on monipuolinen kirjailija. Hän on aiemmin kirjoittanut runoja. Kuva: Veikko Somerpuro

Matias Riikonen: Matara (Teos)

Matias Riikonen on nuori kirjailija, mutta Matara on jo hänen neljäs romaaninsa. Pääosassa ovat pojat, jotka leikkivät leikkejään, mutta luovat samalla rinnakkaistodellisuuksia.

Riikonen on taitava tunnelman luoja ja myös tältä romaanilta voi odottaa kirjallista tyylinäytettä. Edellinen kirja Iltavahtimestarin kierrokset oli pieni suurteos. Omakohtainen kirja kuvasi kirjailijan havaintoja yöllisestä Helsingistä.

Jukka Viikilä: Taivaallinen vastaanotto (Otava)

Finlandia-voittajan toinen romaani on yksi vuoden odotetuimpia kirjoja. Mikään ihan tavallinen romaani Taivaallinen vastaanotto ei ole. Se on fragmentaarinen selonteko, käsikirjoitusaihio ja kommentaari, joka käsittelee romaanin kirjoittamista ja sen vastaanottoa.

Teos kertoo kirjailijasta nimeltä Jan Holm, mutta epäilemättä romaanissa on paljon omakohtaisuutta.

Jukka Viikilän toinen romaani poikkeaa esikoisen tyylistä. Kuva vuodelta 2016. Kuva: Yle / Matti Hämäläinen

Jukka Viikilän edellinen romaani Akvarelleja Engelin kaupungista voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2016. Kirja oli hillitty ja tunnelmallinen kertomus arkkitehti Carl Ludvig Engelistä.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto Jukka Viikilälle – ”Romaani on hyvä pakkaus salakuljettaa runoutta suuremmalle yleisölle”

Anja Snellman: Kaikki minun isäni (WSOY)

Jostain syytä isät tuntuvat olevan kovasti esillä syksyn kirjoissa. Myös pitkän linjan kirjailija Anja Snellman on tarttunut uusimmassa kirjassaan aiheeseen.

Teos käsittelee isäsuhteen lisäksi myös rakastamista ja sen vaikeutta. Kirjoittamisen lisäksi Snellman toimii nykyään myös terapeuttina.

Anja Snellman on julkaissut uransa aikana kymmeniä teoksia. Tänä syksynä hän viettää 40-vuotistaiteilijajuhlaa, sillä esikoisromaani Sonja O. kävi täällä julkaistiin vuonna 1981.

Laura Malmivaara: Vaiti (Otava)

Näyttelijänä ja valokuvaajana tunnettu Laura Malmivaara laajentaa repertuaariaan kirjoittamiseen. Esikoisromaani kertoo ilmeisen omakohtaisista kokemuksista.

Kirjan päähenkilön ex-mies on joutunut kohun keskelle ja läheiset ystävätkin vaativat naista valitsemaan puolensa. Kirjan tapahtumat tuntuvat pohjaavan jollain tapaa Aku Louhimiehen ohjausmetodeista nousseeseen kohuun.

Malmivaaran esikoisromaani käsittelee nimensä mukaisesti vaikenemisen kulttuuria.

Yoko Ogawa: Muistipoliisi (Tammi)

Tammen perinteikkääseen Keltaiseen kirjastoon on päässyt japanilainen Yoko Ogawa, joka on kotimaansa arvostetuimpia kirjailijoita. Olympialaisten jälkimainingeissa on mukava saada luettavaksi japanilaista kirjallisuutta, jota ei vielä liikaa suomenneta.

Dystopisen romaanin lähtökohta on kiinnostava – muistaminen on kiellettyä. Nuori kirjailija päättää kuitenkin riskeerata kaiken ja piilottaa kustannustoimittajansa, joka ei osaa unohtaa. Muistipoliisin on suomentanut Markus Juslin.

Yoko Ogawalta on aiemmin suomennettu yksi romaani. Japanissa hän on hyvin suosittu. Kuva: Tadashi Okochi / Tammi

Emma Puikkonen: Musta peili (WSOY)

Emma Puikkonen tunnetaan kirjailijana, joka ei epäröi tarttua ajankohtaisiin ja tärkeisiin aiheisiin. Uusin romaani kertoo maailmasta, jota öljy pyörittää. Tarina etenee kolmen naisen kautta, joiden elämään öljy kuuluu tavalla tai toisella.

Puikkosen edellinen romaani Lupaus käsitteli ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamaa ahdistusta. Vuonna 2016 Puikkonen oli Finlandia-ehdokkaana romaanillaan Eurooppalaiset unet.

