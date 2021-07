Yhden rokotuksen saaneiden osuus tartunnoista kasvaa – rokote suojaa kuitenkin hyvin vakavaa tautia vastaan

THL:n Mika Salmisen mukaan on vielä liian aikaista arvioida, tarvitaanko myöhemmin kolmas rokoteannos.

THL:n Mika Salmisen mukaan on vielä liian aikaista arvioida, tarvitaanko myöhemmin kolmas rokoteannos. Kuva: Lehtikuva

Rokotteiden ansioista sairaalahoidon tarve on pysynyt kohtuullisena eikä virukseen ole kuollut yhtä paljon ihmisiä kuin aiemmin.

Merkittävä osa viime aikoina koronavirustartunnan saaneista on jo saanut ensimmäisen rokoteannoksen, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen Radio Suomen haastattelussa.

Suomessa 65 prosenttia väestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Toisen annoksen on saanut noin 32 prosenttia. Tartuntojen määrä on ollut kovassa kasvussa. Tiistaina todettiin yli 600 uutta koronatartuntaa.

Tässä jutussa Salminen vastaa koronarokotuksia koskeviin kysymyksiin.

Miten moni tartunnan saaneista on rokotettu?

– Yksi asia on hyvä ymmärtää nyt, kun rokotuksia on saanut suuri osa väestöstä. Yksi annos ei vielä suojaa tartunnalta, vaikka se antaa suojaa vakavaa tautia vastaan. Yhä useampi sairastuneista tulee olemaan rokotettuja. Tällä hetkellä yhden rokoteannoksen saaneiden joukossa on todettu ihan merkittävä määrä tartuntoja.

Entä näissä jotka ovat saaneet kaksi annosta?

– Puhutaan muutamista prosenteista, eikä kukaan ei ole meidän tietojemme mukaan Suomessa sairastunut vakavaan tautiin. Nämä sairaustapaukset painottuvat korkeimpiin ikävuosiin, jolloin immuunivaste ei ole niin vahva kuin nuorilla.

Mitä voidaan sanoa rokotteiden tehosta?

– Rokotteiden teho on yhä erittäin hyvä, tämä ei muuta sitä arvioita. Ilmiö on täysin odotettu, sillä rokotukset eivät kokonaan estä tartuntoja, mutta niiden ansiosta ihmiset eivät sairastu vakavasti. Yksi annos ei kuitenkaan riitä, joten käykää hakemassa toinen rokote. Sen jälkeen suoja on niin hyvä kuin se voi olla.

Milloin voidaan purkaa rajoituksia ja palata normaaliin?

– Vielä on liian aikaista palata normaaliin. Se on laajemman yhteiskunnallisen keskustelun paikka, milloin vakavan taudin riski pienenee riittävästi.

Tartuntojen määrä ei ole vielä merkittävästi kasvattanut sairaalahoidon tarvetta. Johtuuko tämä enemmän rokotteista vai sairastuneiden iästä?

– Rokotteet vaikuttaa ilman muuta siihen, että sairastuneiden tai tartunnan saaneiden joukossa ei ole juurikaan iäkkäitä ihmisiä. Myös kuolemat ovat jääneet vähiin, mikä viittaa siihen, että rokotusohjelma puree niin kuin sen pitää. Vastaavia tuloksia on saatu myös Euroopasta. Jos rokotukset eivät olisi näin pitkällä, meillä olisi nyt runsaasti tartuntoja myös ikäihmisillä.

Tarvitaanko myöhemmin vielä kolmas rokote?

– Nykytiedon mukaan ei ole varmaa tietoa siitä, tarvitaanko kolmatta rokotetta. Sitä on vielä liian aikaista arvioida, koska kokemusta rokotteiden vaikutuksesta ei ole ehtinyt kertyä pitkällä aikavälillä. Tiedetään kuitenkin, että immuunivaste pysyy korkealla tasolla ja pidempään, kuin alkuun pelättiin, eli jos tarvitaan tehosteita, niin ei ainakaan ihan heti.

Yhdysvallat suosittelee jälleen kasvomaskin käyttöä rokotetuille. Miten kauan maskeja on syytä käyttää Suomessa?

– THL:n suositus on pysynyt ennallaan. Suosittelemme maskin käyttöä koko maassa. Missä vaiheessa siitä voidaan luopua, riippuu rokotteiden kattavuudesta. Yhdysvalloissa on suuria eroja rokotekattavuudessa eri osavaltioiden välillä.

