40 000 ihmistä juhlii Oulussa tänä viikonloppuna – katso tunnelmat Qstock-festivaalilta kello 14 alkaen

Oulussa päästään juhlimaan pandemiasta huolimatta, kun tänään perinteikäs Qstock valtaa Oulun Kuusisaaren ja Raatin alueet viikonlopun ajaksi. Tieliikenne alueella on ollut poikki jo alkuviikosta lähtien ja palautuu normaaliksi vasta ensi maanantaina. Festivaaleille odotetaan 40 000 kävijää.

Luvassa on muun muassa Blind Channelin, Ellinooran, Maustetyttöjen ja Nightwishin keikat. Viikonlopun aikana lavalle nousevat myös esimerkiksi Alma, Kaija Koo ja Apocalyptica sekä muutama ulkomainen artisti.

Seuraamme festivaalin alun tunnelmia kello 14 alkaen. Jutun pääkuvasta voit seurata, kun toimittaja Sipe Myllyniemi haastattelee vapaaehtoisia työntekijöitä ja festivaalikävijöitä.

Perjantaina Qstockissa käymässä olivat Tommi Penttilä, Aurora Penttilä ja Emma Jokinen. Kuva: Sipe Myllyniemi / Yle

Festivaalit on päätetty järjestää tänä vuonna pandemiasta huolimatta. Viime vuonna tapahtuma peruttiin koronan takia. Nyt tunnelma on odottava. Festivaalien johtaja Mikko Fórsten kertoi Ylelle maanantaina, että järjestäjät odottavat tapahtumaa innolla.

Ihmisiä virtasi Qstock-festivaaleille perjantaina 30. heinäkuuta. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Koronan takia tapahtuma sisältää erityisjärjestelyjä, mutta Fórstenin mukaan turvavälejä ei festivaaleilla voi realistisesti pitää. Käsidesiä on kuitenkin tarjolla järjestäjien puolesta niin työntekijöille kuin festarikävijöille. Koronatartunnan saanut lipun ostaja voi myös halutessaan vaihtaa kesän 2021 lippunsa ensi vuoden lippuun veloituksetta.

Kesän festivaaleilla on viime viikkoina tapahtunut suuriakin joukkoaltistumisia. Oulussa tapahtumia on myös peruttu. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa järjestettävä North of Hell -festivaali peruttiin tältä vuodelta kokonaan heinäkuun alussa. Syynä oli järjestäjien mukaan matkustusrajoitusten tuomat hankaluudet ulkomaisille artisteille.

Muutama viikko sitten järjestetty Suomipop-festivaali näkyy Oulun kaupungin mukaan tämän viikon tartunnoissa (siirryt toiseen palveluun), ja tartuntamäärät ovat kasvussa.

Käsidesiä oli ripoteltu Qstock-festivaalien pöytiin perjantaina. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Festivaalien ohjelmisto on jo saanut osakseen koronasta. Kolme esiintyjää, Kolmas Nainen, Viikate ja Huora ovat joutuneet perumaan esiintymisensä karanteenin vuoksi.

Oletko menossa festivaaleille tänä kesänä? Voit keskustella aiheesta lauantaihin 31. heinäkuuta kello 23:een asti.

Lue myös: Isoilla festareilla aiotaan juhlia, vaikka koronatartunnat ovat jyrkässä kasvussa – syyttely närkästyttää järjestäjiä: "Ei mitään syytä perua"