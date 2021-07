Nokian käänne on onnistunut ja ongelmavuodet ovat takana, vahva tulos yllätti taas kaikki – "Tämä on mennyt nopeammin kuin itsekään kuvittelimme"

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark on kommenteissaan selvästi edeltäjäänsä varovaisempi. Vaikka takana on kaksi erinomaista vuosineljännestä, Lundmark ei todellakaan lupaile liikoja, vaan pikemmin toppuuttelee innostusta. Sijoittajat ovat tulosjulkistuksesta yhtä kaikki riemuissaan, ja Nokian osakekurssi nousee kovaa. Arkistokuva.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark on kommenteissaan selvästi edeltäjäänsä varovaisempi. Vaikka takana on kaksi erinomaista vuosineljännestä, Lundmark ei todellakaan lupaile liikoja, vaan pikemmin toppuuttelee innostusta. Sijoittajat ovat tulosjulkistuksesta yhtä kaikki riemuissaan, ja Nokian osakekurssi nousee kovaa. Arkistokuva. Kuva: Pekka Tynell / Yle

Verkkolaiteyhtiö Nokialla piti olla edessään pitkä ja vaikea muutosten kausi, jonka aikana yhtiö remontoidaan uuteen uskoon ja voitot sakkaavat.

Surkeasti menneiden vuosien jälkeen toimitusjohtajaksi viime kesänä astunut Pekka Lundmark aloitti laajoilla uudistuksilla.

Täysin uusi strategia, suuret satsaukset 5G-mobiiliverkkojen tuotekehitykseen, organisaatio uusiksi neljään keskeiseen liiketoimintayksikköön.

Uudistusten odotettiin kantavan hedelmää kunnolla vasta vuosina 2022 ja 2023, mutta Nokian tänään julkaisema tulos oli jälleen erinomainen kuten vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Parin viikon takaisesta positiivisesta tulosvaroituksesta huolimatta huhti–kesäkuun myynti ja liiketulos ylittivät kaikkien odotukset, ja Nokian osake ampaisi jyrkkään nousuun.

Lundmark tiivisti vahvan kakkoskvartaalin seuraavasti: yhtiön suurin liiketoimintayksikkö eli matkapuhelinverkot teki yhtiön omia odotuksia "paljon paremman" tuloksen ja lisäksi sekä teknologiayksikkö että kiinteiden verkkojen liiketoiminnot kasvoivat 20 prosentin vauhdilla.

– Tämä on siinä mielessä hyvä, että [kasvu] tulee kaikista liiketoimintayksiköistä. Lisäksi kuudessa meidän seitsemästä markkina-alueesta oli myöskin hyvä kasvu.

Vahvan tuloksen taustalla on Lundmarkin mukaan myös onnistunut kustannustenhallinta. Käytännössä se tarkoittaa organisaation suoraviivaistamisesta ja suurista irtisanomisista tulevia säästöjä.

Kiinassa yhtiö näyttää saavan neljän prosentin markkinaosuuden alustavalla sopimuksella China Mobilen kanssa. Länsimaisilla yhtiöillä on vaikeaa saada markkinaosuuksia Kiinan verkkoliiketoiminnasta.

– Se on tietysti pieni markkinaosuus, mutta Kiina on valtava markkina ja vaatimukset tuotteiden teknologialle ovat erittäin korkeat. Siinä mielessä se on erittäin hyvä todiste, että meidän teknologinen kilpailukyky on parantunut, Lundmark sanoo.

"Sieltä se käänne on tulossa"

Nokia tulevaisuuden kannalta yksittäistä vahvaa vuosineljännestä oleellisempaa on muutoskauden loistava alku.

Koko alkuvuoden perusteella uudistusohjelma näyttää lähteneen erinomaisesti käyntiin.

– Tämä on mennyt nopeammin kuin mitä me itsekään kuvittelimme, Lundmark myöntää.

Sieltä se käänne on tulossa, Lundmark jatkoi.

– Uusi toimintamalli, terävöitetty strategia ja vahva panostus tekngologiajohtajuuteen ja tuotekehitykseen tuottavat tulosta.

Vahvan tuloksen myötä Nokia korotti ennustetaan koko vuodelle. Kannattavuutta mittaava liikevoittoprosentti asettuu yhtiön arviossa tänä vuonna 10–12 prosenttiin aiemman 7–10 prosentin sijaan.

Ennusteen korottamisesta huolimatta Lundmark toppuutteli liikoja innostuksia. Loppuvuotena vaikeuksia tuottaa hänen mukaansa esimerkiksi Pohjois-Amerikan markkinaosuudet ja hintojen lasku.

Koronan aiheuttama, kaikkea elektroniikkateollisuutta vaivaava pula mikrosiruista taas hidastaa Lundmarkin mukaan myös Nokian kasvua.

Lundmark toteaa, että Nokia on onnistunut luovimaan sirupulassa "kohtuullisen hyvin". Pula jatkuu hänen mukaansa kuitenkin vielä ensi vuonnakin.

– Komponenttitilanne on hyvin tiukka. Se on jatkuvaa taistelua siitä, että me saamme, mitä haluamme.

Mikä muutosohjelma?

Lundmark ja hallituksen puheenjohtaja Sari Baldaufin aloittivat Nokiassa 2020 vaikeiden vuosien jälkeen.

Kaksikon johdolla Nokia ensinnäkin luopui vanhasta strategiasta, jossa asiakkaille tarjottiin mahdollisimman laajaa tuotepalettia.

Markkinoilla kävi selväksi, että asiakkaat haluavat ostaa verkkojensa osat hajautetusti eri yhtiöiltä. Nokialle "kokonaispaketin" tarjoaminen merkitsi heikosti kannattavia liiketoimintoja.

Toiseksi laaja, keskusjohtoinen ja tehoton organisaatio sai väistyä uuden mallin tieltä. Nyt Nokia jakautuu neljään liiketoimintayksikköön, joiden on pärjättävä itsenäisesti lähes kuin omien yritystensä.

– Yksiköillä on selkeä tulosvastuu. Ei pelkästään siitä, paljonko rahaa ne käyttävät tuotekehitykseen, vaan myös siitä, mitä rahalla saadaan aikaan ja kuinka tuotteet menestyvät, Lundmark kertasi tänään.

Yksi osa uudistuksista on laaja säästöohjelma, jossa Nokia irtisanoo kahden vuoden aikana 5 000–10 000 työpaikkaa. Suomeen yhtiö kerto kuitenkin palkkaavansa lisää väkeä.

Lisäksi Nokia panostaa nyt suurimman ja tärkeimmän liiketoimintansa eli 5G-verkkojen tuotekehitykseen. Ex-toimitusjohtaja Rajeev Surin kaudella Nokia jäi pahasti jälkeen kilpailijoistaan 5G-teknologioissa.

5G-tuotekehitykseen Lundmark on luvannut kaudellaan “niin paljon investointeja kuin teknologiajohtajuuteen tarvitaan".

