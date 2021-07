Helsinkiläisessä palvelutalossa 14 koronatapausta – Valtaosa tartunnan saaneista saanut molemmat rokoteannokset

Helsinkiläisessä Hopeatien palvelutalossa sairastuneiden asukkaiden keski-ikä on hieman yli 86 vuotta. Kaikilla on asukkailla on entuudestaan vakavia perussairauksia.

Helsingin Lassilassa sijaitsevassa Hopeantien palvelutalossa on todettu 14 koronavirustartuntaa. Puolet tartunnoista on palvelutalon asukkailla ja puolet työntekijöillä.

Tartunnan saaneet asukkaat ja työntekijät ovat kahdesta eri yksiköstä. Altistuneeksi on määritelty yksi ryhmäkodn työntekijä, joka on asetettu karanteeniin.

– On tärkeää muistaa, että palvelutalon asukkaat ovat tosi sairaita muutenkin. Heille tulee helpommin korona tai mikä tahansa, sanoo Läntisen palvelualueen johtaja Maarit Rautio.

Raution mukaan valtaosa tartunnan saaneista on saanut molemmat rokoteannokset. Sairastuneista asukkaista suurin osa on selvinnyt taudista lievillä oireilla. Kaksi asukkaista on saanut vakavampia oireita. Heistä toinen on viety alkuviikosta vuodeosastolle sairaalaan.

– Kaikki altistuneet ja oireelliset ovat jo käyneet koronatestissä, mutta varmuuden vuoksi testaamme tänään myös jokaikisen asukkaan ja työntekijän.

Ensimmäiset tartunnat todettiin palvelutalossa viime viikon tiistaina ja ryhmäkodissa saman viikon lauantaina.

Hopeatien palvelutalossa on yhteensä 96 asukasta ja 76 työntekijää.

Kaikki tartunnan saaneet asukkaat ja työntekijät on asetettu eristykseen. Tartunnan saaneita asukkaita hoidetaan heidän omissa huoneissaan.

Palvelutalo on asetettu toistaiseksi sulkuun eli taloon ei oteta uusia asukkaita, eikä heitä siirretä muihin hoitolaitoksiin.

Vierailut palvelutalossa on tällä hetkellä kielletty. Omaisille on tiedotettu asiasta.