Hylätyn sairaalarakennuksen ullakko paloi Kouvolassa – poliisi epäilee tulipaloa tahallaan sytytetyksi

Poliisi on aloittanut vanhan sairaalarakennuksen ullakkopalon teknisen tutkinnan Kouvolassa. Tällä hetkellä poliisi lähtee siitä, että tulipalo olisi sytytetty tahallaan. Rakennus on ollut vuosia tyhjillään.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat tänään keskiviikkona ryhtyneet tutkimaan Valkealan entisen sairaalarakennuksen ullakkopalon syttymissyytä Kouvolassa.

Tutkinta päästiin aloittamaan, kun palopaikka oli jäähtynyt tulipalon jäljilta. Poliisi arvioi syttymissyytä sekä vaurioiden laajuutta.

– Tällä hetkellä poliisi lähtee siitä, että tulipalo on tahallaan sytytetty. Siitä on vahvin epäilys, tutkinnanjohtaja Roope Lehto Kaakkois-Suomen poliisista sanoo.

Lue lisää: Miksi hylätyn sairaalarakennuksen ullakko lehahti tuleen? – palonsyyntutkinta pääsee sammutustöiden jälkeen vauhtiin

Poliisi jatkaa tutkintaa, ja pyytää ihmisiä ilmoittamaan tapaukseen liittyvistä havainnoistaan, joista voisi olla poliisille apua.

– Korostamme myös, että alueelta olisi ihmisten hyvä pysyä nyt poissa. Paikka on vaarallinen ja siellä on suuri riski loukata itsensä, Lehto painottaa.

Poliisi on eristänyt tulipalopaikan tutkinnan vuoksi. Lehdon mukaan rakennuksessa on merkkejä siitä, että siellä on käyty rakennuksen ollessa vuosia tyhjillään. Myös Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnasta on kerrottu, että paikalla on aikaisemmin tehty ilkivaltaa, kuten rikottu ikkunoita ja heitetty huonekaluja pihalle.

Lue lisää: Yle seuraa: Pelastuslaitos sammuttaa suurta rakennuspaloa Kouvolassa – entisen psykiatrisen sairaalan ullakko tulessa

Lue lisää: Tuli tuhosi hylätyn sairaalarakennuksen ullakon Kouvolassa – palomestari: "Raskas ja vaativa sammutettava"