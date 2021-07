Kymenlaakso vaarassa joutua koronaepidemian leviämisvaiheeseen, hallintoylilääkäri: "Tämä on viesti erityisesti 16 vuotta täyttäneille"

Kuva: /All Over Press

Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri toivoo, että jokainen rokotuskelpoinen ottaisi rokotteen mahdollisimman pian. Arkistokuva. Kuva: /All Over Press

Kymenlaakson koronatilanne on jälleen huonontunut, ja nyt ollaan taas leviämisvaiheen reunalla. Kymsoten hallintoylilääkäri vetoaa jokaiseen nuoreen ja toivoo, että kaikki käyvät ottamassa koronarokotteen.

Kymenlaakson tartuntatilanne on kääntynyt jälleen huonompaan suuntaan.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti tänään keskiviikkona kokouksessaan, että maakunta jatkaa kiihtymisvaiheessa. Asiaa arvioidaan ensi viikolla uudelleen, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan leviämisvaiheeseen siirtymisen uhka on todellinen, Kymsote tiedottaa.

Tartuntoja todetaan nyt tasaisesti ympäri Kymenlaaksoa. Tartunnat leviävät tällä hetkellä enemmän työpaikoilla ja yksityistilaisuuksissa kuin julkisilla paikoilla. Myös ulkomaan matkoilta tulee tartuntoja.

Tänään koronatartuntoja on raportoitu Kymenlaaksosta 18 kappaletta. Näin suuri luku on raportoitu viimeksi heinäkuun alussa, kun Kymsote tiedotti 20 tartunnasta.

Hallintoylilääkäri vetoaa nuoriin aikuisiin

Koronavirus tarttuu edelleen eritoten nuorten aikuisten kesken. Suuri osa tartunnan saaneista ei ole ottanut yhtäkään koronarokoteannosta. Rokottamattomien tartunnan saadeinen joukossa on myös terveydenhuollon työntekijöitä.

– Jäljityksen myötä on selvinnyt, että myös terveydenhuollossa työskentelee henkilöitä, joilla ei ole saatuna ensimmäistäkään rokoteannosta. Nämä ovat sosiaalisesti aktiivisia nuoria aikuisia, jotka saavat taudin matkoilta ja kokoontumisista. Työnantajilla ei ole keinoa velvoittaa työntekijöitä rokotukseen tai tiedustella terveystietoja yleisestikään, sanoo Kymsoten hallintoylilääkäri Kari Kristeri Kymsoten tiedotteessa.

Kristeri painottaa rokotteen tärkeyttä koronatartuntojen taltuttamisessa.

– Nyt kaikkien nuorten aikuisten tulisi muiden mukana hakea koronarokote. Rokotekattavuuden kasvattaminen on ainoa keino palata normaaliin.

Koulujen turvallinen alku halutaan varmistaa

Kesälomakausi päättyy pian ja koulut alkavat. Koronakoordinaatioryhmän kokouksessa keskusteltiin myös koulujen turvallisesta aloittamisesta. Kymenlaaksossa toivotaan, että opetuksen voi toteuttaa lähiopetuksena, mutta vahva maskisuositus tullee mitä todennäköisimmin käyttöön.

Kymsoten Kari Kristeri kertoo, että tautitilanne näyttää sen, miten koulutus voidaan järjestää syksyllä.

– Lähiopetus on vaarassa erityisesti toisella asteella ja korkeakouluissa, mikäli tartuntoja ei saada kuriin ja rokotekattavuutta nousuun. Toistan itseäni, mutta tämä on viesti erityisesti 16 vuotta täyttäneille, lähiopetusta toivoville opiskelijoille. Ajanvaraus rokotukseen on teille kaikille auki, sanoo Kristeri tiedotteessa.

Ryhmä käsitteli kokouksessaan myös kesällä järjestettäviä yleisötapahtumia, jotka nähdään edelleen tartuntariskinä. Kristeri kertoo, että tapahtumanjärjestäjät ovat toimineet vastuullisesti ja pitäneet kiinni siitä, että tapahtumat voidaan järjestää mahdollisimman turvallisesti. Kristeri korostaakin yksilön vastuuta.

– Jos päätät mennä tapahtumaan, pysy omassa seurueessasi, vältä lähikontaktia, käytä maskia ja ennen kaikkea varaa ensin aikasi koronarokotukseen, mikäli et sitä ole vielä tehnyt, Kristeri painottaa.

Voit keskustella aiheesta 29.7. kello 23 saakka.