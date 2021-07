Kokoomus puhui kotouttamislinjauksissaan "kantasuomalaisista" – nyt eduskuntaryhmän johtaja Mykkänen pahoittelee sanavalintaa ja toteaa sen virheeksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esitti viime viikolla muutoksia maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. Puolueen perjantaisessa linjauksia koskevassa tiedotteessa todetaan seuraavaa: "eriytetään maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten sosiaaliturva". Samaa ilmausta on käytetty myös kokoomuksen kotouttamisohjelmassa.

Tiedotteen mukaan tämä tulisi tehdä 2016 Sipilän hallituksen esityksen mukaisesti ja sitoa sosiaaliturva koulutukseen, kielitaitoon ja riittävään tuntemukseen suomalaisesta yhteiskunnasta. Sipilän hallituksen esitys kariutui sen ongelmallisuuteen perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta.

Kotouttamislinjausten yhteydessä kokoomuksen käyttämä termi "kantasuomalainen" on herättänyt kritiikkiä ja ihmetystä muun muassa sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun). Kokoomukselta on tiedusteltu erityisesti sitä, mitä puolue tarkoittaa "kantasuomalaisuudella".

Kohun seurauksena puolue on pyörtänyt puheitaan ja kokoomuksen eduskuntaryhmän kotoutuslinjausten valmistelua johtanut kansanedustaja Pia Kauma on pahoitellut sanavalintaa, jota kokoomus on sittemmin täsmentänyt. Kauman mukaan tarkoitus oli yksinkertaistaa terminologiaa eikä viitata etnisyyteen.

– Kotouttamisohjelmassamme on käytetty sanaa "kantasuomalainen". Olemme täsmentäneet termin tarkoittamaan "Suomessa pysyvästi asuvaa Suomen kansalaista" virheellisten tulkintojen välttämiseksi, Kauma kirjoittaa Twitterissä.

Mykkänen pahoittelee huonoa sanamuotoilua

Myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pahoittelee Twitterissä tiedotteessa ollutta virhettä.

Mykkänen tarkentaa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että kokoomuksen linjausten pyrkimys on tiukentaa kotoutumisajan tukien ehdollisuutta ja eriyttää kotoutumisajan sosiaaliturva Suomessa pysyvästi asuvien ja kotoutumisajan läpikäyneiden sosiaaliturvasta.

– Pysyvästi Suomessa asuminen ei edellytä "kantasuomalaisuutta", mitä ikinä sillä kukin tarkoittaakaan. Sen sijaan ehdotuksessamme pysyvä asuminen liittyy pysyvän oleskeluluvan tai kansalaisuuden saamiseen, ja Suomessa asumiseen (johon tuet osin sidottu kansalaisillakin nytkin), Mykkänen kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).