Uunin lämmittäjälle kävi jättiyllätys – keittiön seinästä alkoi valua litrakaupalla hunajaa: "Sitä on tullut jo monta litraa"

Muutama päivä sitten Laura Kanerva ihmetteli keittiössään kuuluvaa pörinää. Ääni vaikutti tulevan savupiipun hormista.

– Kuulosti siltä, että jossain on todella paljon ampiaisia, kertoo Kanerva.

Laura Kanerva asuu vanhassa rintamamiestalossaan Kouvolan Elimäellä. Talon keittiössä on iäkäs puuhella.

Hän päätti laittaa pitkästä aikaa lieteen tulet, jotta ampiaiset lähtisivät hormista pois.

Yllätys olikin melkoinen, kun kohta keittiön ilmastointihormin luukusta alkoi valua hunajaa. Eikä sitä tullut vain pikkuriikkisen, vaan hunajaa valui seinää pitkin jatkuvalla syötöllä. Nyt sitä on tullut jo useita litroja.

– Sotku oli melkoinen. Laitoimme kulhot alle, ja aloimme kerätä sitä. Maku vahvisti, että hunajaa se on – ja samalla selvisi, etteivät ne olekaan ampiaisia, vaan mehiläisiä.

Ilmastointiluukku sijaitsee remontissa olevan keittiön lieden yläpuolella. Kuva: Kirsi Lönnblad/Yle

Laura Kanerva kertoo olevansa allerginen ampiaisille, ja yksi ampiaisen pistos olisi saattanut saada aikaan hänessä vakavankin allergisen reaktion. Siksi hän oli halusi savustaa ampiaiset muualle.

Kun selvisi, että kyseessä ei olekaan ampiaisia, vaan mehiläisiä, hän tuli toisiin aatoksiin.

– Tarkoitus ei ole tappaa tuollaista yhdyskuntaa, joka on tehnyt ison työn tekemällä pesän itselleen, sanoo Kanerva.

Jotain kuitenkin teki mieli asialle tehdä. Niinpä Laura Kanerva soitti nuohoojalle.

– Nuohooja osasi kertoa, että talven ensi pakkasilla hormit pystyy puhdistamaan ja katsomaan tarkemmin, mikä siellä on tilanne.

Hunajaa pitää ottaa lastalla talteen. Kuva: Laura Kanerva

Toistaiseksi on vielä epäselvää, missä kaikkialla hormistossa mehiläisten pesä on. Todennäköisesti sekä savupiipun hormissa että ilmastointihormissa.

– Niitä on tuolla ilmastointihormissa paljon. Jos luukut avaa, sieltä tulee mehiläisiä sisälle. Katolla piipun päällä niitä on aikamoinen parvi.

Lämmitys laukaisi hunajan valumisen

Kymenlaakson mehiläishoitajainyhdistyksen puheenjohtaja Osmo Pehkonen on uransa aikana tavannut muutamia vastaavia tapauksia, kun hunajaa on alkanut valua seinää pitkin.

Pehkonen olettaa, että ilmanvaihtohormista valuu sekä hunajaa että mehiläisvahaa. Savu- ja ilmastointihormi kulkevat virekkäin, ja kun savupiippu lämpenee, on kennosto alkanut sulaa ja siinä oleva hunaja alkanut valua alas.

Pesä on ollut hormistossa todennäköisesti jo useamman viikon. Pehkonen uskoo, että mehiläiset ovat aloittaneet kennostojen rakentamisen jo kesäkuun alkupuolella. Mehiläisillä on ollut aikaa rakentaa isot kennostot, jotka nyt täyttävät koko hormin.

– Mehiläinen rakentaa useita kennostoja, ja ne ovat vieri vieressä. Kennostoa tulee niin paljon, että sieltä ilma ei läpi virtaa.

Vastaavanlaisia tapauksia Pehkonen on tavannut rakennuksissa, jotka ovat olleet vähällä käytöllä, kuten kesämökeissä tai autiotaloissa.

Laura Kanerva jaksaa suhtautua hunajaan huumorilla, vaikka aluksi koko asia ihmetytti. Kuva: Kirsi Lönnblad/Yle

Osmo Pehkosen mukaan mehiläisyhdyskunnan saaminen pois pesästä on todella hankalaa. Hän olettaa, että pesässä on emo, joka on muninut munia, siellä on myös toukkavaiheessa olevia mehiläisiä, kotiloituneita toukkia ja nuoria mehiläisiä.

Yhdyskunta lähtee Pehkosen mukaan hormista pois vain, jos myös emo lähtee. Ongelmana on, että emo ei jaksa lähteä, eikä haluakaan lähteä kennoston ja toukkien ääreltä.

– Emo ei lähde lentämään, koska se on pariutunut ja munintakypsä. Se ei yksinkertaisesti jaksa lentää. Vasta jos munintaan tulee muutaman päivän tauko, se jaksaa lentää, kertoo Osmo Pehkonen.

Pehkonen kertoo, että ei auta vaikka sulkisi hormin kokonaan esimerkiksi niin, että tekisi piipun päähän esteen.

– Niillä on siellä pesässä ruokaa, ja saattaa mennä viikkoja, ennen kuin emo lähtee pesästä liikkeelle.

Tällaisia tarhamehiläisiä lienee myös Laura kanervan hormistossa. Nämä mehiläiset on kuvattu kesäkuussa mehiläistarhassa. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Kymenlaakson Mehiläishoitajainyhdistyksen puheenjohtaja Osmo Pehkonen kertoo, että jos mehiläisparvi alkaa tehdä pesäänsä ei toivottuun paikkaan, kannattaa se yrittää hätistää pois mahdollisimman pian.

– Jos emo ei ole ehtinyt aloittaa munimista, se melko herkästi tulee sieltä pois. Jos se jo munii, on kyllä tosi vaikeata saada se sieltä lähtemään.

Löytyikö jostain oma pesä?

Elimäellä Laura Kanervan hella on nyt itse asetetussa käyttökiellossa. Mehiläiset saavat pesiä hormissa kaikessa rauhassa.

– En halua tahallisesti laittaa tulta, ettei ole harmia mehiläisyhdyskunnalle, sanoo Laura Kanerva.

Hän toivoo, että mehiläisyhdyskunnan omistaja löytyy jostain, ja mehiläiset pääsisivät takaisin mehiläistarhaan – sinne mistä todennäköisesti ovat karanneetkin.

Mehiläistarhaajilla on keinoja, joilla mehiläiset voi yrittää saada kiinni. Siihen saakka hän aikoo lämmittää rintamamiestaloaan sähköllä.

Ei syöntiin

Laura Kanerva on kerännyt hormista valuvaa hunajaa talteen. Alussa hunaja oli likaista ja roskaista, mutta muuttui hiljalleen puhtaammaksi. Hän on suodattanut sitä erikoissuodattimen läpi.

– Se on todella tiivis suodatin. Sieltä tuli ainakin silmämääräisesti puhdasta hunajaa purkkiin. Yhteensä sitä on tullut ilmastointihormista monta litraa.

Seinästä valunutta hunajaa on kerätty talteen ja suodatetaan erikoissuodattimen läpi. Kuva: Laura Kanerva

Kymenlaakson Mehiläishoitajainyhdistyksen puheenjohtaja Osmo Pehkonen ei suosittele hormista valuvaa hunajaa ihmisravinnoksi, koska hormi on likainen, siellä on todennäköisesti pölyä ja muita epäpuhtauksia.

Oman talon hunaja koristaa nyt Laura Kanervan kotia. Kuva: Kirsi Lönnblad/Yle

Mutta kun valuvan hunajan siivilöi, on sille käyttöä.

– Saunahunajaksi. Ihon hoitoon se käy, siinä eivät pienet pölyhiukkaset haittaa, kertoo Pehkonen.

Hormista valunut hunaja on Laura Kanervalla tallessa ja aseteltu kauniisiin purkkeihin.

– Ainakin ihon hoidossa aion sitä käyttää, varmasti tulee otettua saunaan mukaan, naurahtaa Laura Kanerva.

Kirsi Lönnblad kävi katsomassa, miten hunaja on Laura Kanervan kodissa valunut.

