Kalajoen maastopalo riistäytynyt jälleen käsistä – hälytetty apua useilta pelastuslaitoksilta, varaudutaan asutuksen evakuointiin

Maanantaina alkanut maastopalo Kalajoella on aamupäivän jälkeen riistäytynyt jälleen käsistä.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Pekka Räty kertoo tulipalon edenneen latvapalona kahteen eri suuntaan.

Asutukseen on vielä muutama kilometri matkaa, mutta tuulen mukana etenevää paloa ei pelastuslaitoksen mukaan pystytä tällä hetkellä pidättelemään. Pelastuslaitos on evakuoinut omia resurssejaan tulen alta pois ja poliisia on pyydetty avuksi läheisen asutusalueen mahdolliseen evakuointiin.

– Tällä hetkellä se etenee tuulessa sitä vauhtia, että se on täysin mahdollista, palomestari Räty sanoo.

Paloalueelle on lähetetty illan aikana kolmas rajavartiolaitoksen helikopteri avustamaan sammutustöissä.

Keskiviikkoiltana alueelle annettiin vaaratiedote terveydelle vaarallisen savun vuoksi. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Myös alueella liikkumista pyydetään välttämään.

Apujoukkoja hälytetty ympäri Suomea

Päivällä alueella aloitettiin palokäytävien tekeminen kaivinkoneilla, mikä helpottaa rajoituslinjan pitämistä. Töissä on edelleen lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päätoimista henkilökuntaa on määrätty vapailta ja lomilta töihin hätätyön nojalla.

Apujoukkoja on tullut ja vielä tulossa Oulu-Koillismaan, Lapin, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon pelastuslaitoksilta.

Apuna on edelleen puolustusvoimien virka-apuosasto ja myös heidän maastopaloihin soveltuvaa maakalustoa. Uudesta virka-apuosastosta on esitetty pyyntö Puolustusvoimille. Puolustusvoimilta sekä rajavartiolaitokselta on helikopterit sammutustöissä.

Kalajoen kaupunki on järjestänyt työvoima-apuna henkilökunnastaan kootun ryhmän sammutustöihin. Ylivieskan kaupunki varautuu järjestämään majoitusta kaukaa tuleville apujoukoille.

Pari seuraavaa vuorokautta tulee olemaan kriittisiä ja ratkaisevia paloalueen hallinnan kannalta erityisesti sääolosuhteista ja maaston laadusta johtuen.

Juttua päivitetty 28.7. klo 19.28: Lisätty tieto vaaratiedotteesta alueella.

Juttua päivitetty 28.7. klo 19.57: Lisätty päivystävän palomestarin tiedot.