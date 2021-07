Suomalaiset mepit tukistaisivat Puolaa ja Unkaria oikeusvaltiorikkomuksista – SDP:n Heinäluoma: Sääntöjen rikkojat pitäisi voida erottaa klubista

Tuhannet ihmiset marssivat viime viikonloppuna Unkarin pääkaupungin Budapestin kaduilla seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustaneessa Pride-kulkueessa. Unkarin nykyhallinnon on arvioitu yrittävän heikentää seksuaalivähemmistöjen asemaa.

Europarlamentin suomalaisedustajat haluavat unionin tiukentavan otettaan Puolasta ja Unkarista, jotka rikkovat jatkuvasti oikeusvaltiosääntöjä.

Euroopan unionin komissio puuttui vastikään Puolan ja Unkarin seksuaalivähemmistöjä syrjiviin käytäntöihin ja vaatii selvityksiä (siirryt toiseen palveluun) Puolan ja Unkarin hallituksilta.

Viime viikolla julkaistu oikeusvaltioraportti (siirryt toiseen palveluun) tarttui myös asiaan. Oikeusvaltioraportin mukaaan "Eräissä jäsenmaissa on vakavia huolenaiheita, jotka liittyvät erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuuteen".

Puolaa on vaadittu keskeyttämään korkeimpaan oikeuteen kohdistuvat kurinpitotoimet ja Puolan on raportoitava asiasta EU:lle elokuun puoliväliin mennessä (siirryt toiseen palveluun).

Komission tiukka linja saa tukea Euroopan parlamentista.

SDP:n europarlamentaarikon Eero Heinäluoman mielestä EU-rahojen menettämisen lisäksi käytössä pitäisi olla myös erottamisuhka.

– Kyllä täytyy voida sanoa, että jos et elä kerhon sääntöjen mukaan, rikot niitä tietoisesti ja toistuvasti, etkä mitenkään osoita, että olisit miettimässä asioita uusiksi, niin silloin täytyy olla mahdollisuus valita eri tie.

– Sellaisen uhkan täytyy olla ilmassa, jotta tämä Unkarin ja Puolan epädemokraattinen kehitys voidaan pysäyttää, Heinäluoma toteaa.

Heinäluoma: Arvopohja on kulkenut perässä

Heinäluoma myöntää, että erottamisasia on oikeudellisesti hankala mutta poliittisessa mielessä hän pitää sitä välttämättömänä.

Unioni ei voi yhtä aikaa arvostella lähinaapurustonsa kauppakumppaneita ja muilta valtioilta demokraatian periaatteiden rikkomisesta ja samaan aikaan sietää sitä unionin sisällä.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) terästäisi EU:n keinovalikoimaa uhkaamalla Puolaa ja Unkaria EU:sta erottamisella, jos maat eivät noudata EU:n oikeusvaltiosääntöjä. Arkistokuva elokuulta 2019. Kuva: Harri Fagerholm

Heinäluoman mukaan Euroopan unionilla ole olemassaolon oikeutusta, jos se ei ole myös arvoyhteisö, jossa kansalaisten demokraattiset oikeudet ovat taatut kaikissa olosuhteissa.

– Tässä tulee iso keskustelu eteen.

– Euroopan yhdentymisessä tämä henkinen puoli ei ole kulkenut yhtä nopeasti eteenpäin kuin taloudessa ja paperilla on tehty yhteistyötä tai hyväksytty sopimuksia, Heinäluoma arvioi.

Siksi arvopohjaan ja sitoutumiseen tulee kiinnittää huomiota.

– Siinä Unkarin ja Puolan todella huonon kehityksen pysäyttäminen on täysin välttämätöntä.

Pekkarinen: Euro on hyvä konsultti

Keskustan europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen kertoo, että Euroopan parlamentti on joutunut patistamaan komissiota tiukempiin toimiin oikeusvaltiorikkomuksia vastaan.

Pekkarinen uskoo EU-rahojen menettämisellä uhkaamisen riittävän, vaikka esimerkiksi Unkarista on kuulunut puheita, että ei tässä välttämättä Euroopan unionia tarvitakaan.

– Luulen, että tuollaiset puheet hiljenevät ja euro on hyvä konsultti. Kun molemmille niin sanotusti niskuroiville maille on riittävän iso pino miljardeja, ja niistä tulee ehdollisia, se vaikuttaa asenteisiin, Pekkarinen arvioi.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk.) uskoo, että pelko EU:n miljarditukien menettämisestä ajaa niskuroivat jäsenmaat ruotuun. Arkistokuva marraskuulta 2020. Kuva: Johannes Niva / Yle

Pekkarinen korostaa, että vaikka kaikissa asioissa ei tarvitse löytyä yhteisymmärrystä kaikkien jäsenmaiden kesken, oikeusvaltiosäännöt ovat pyhä asia.

–Oikeusvaltioperiaate, tuomioistuinten riippumattomuus, kansalaisten täydellinen sananvapaus tai lehdistövapaus ovat sellaisia asioita,joista tinkiminen on fundamentaalinen, eurooppalainen perusarvo, Pekkarinen linjaa.

Ville Niinistö: EU on vedenjakajalla

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö on tyytyväinen, että EU:n rahahanojen sulkeminen on laillisesti mahdollista.

– Komissio voi estää elpymisrahaston kansallisten suunnitelmien hyväksymisen näiden maiden osalta, jos ne eivät kohdenna rahoja oikein.

– Siinä on myös vipuvarsi, jolla voimme patistaa Unkaria ja Puolaa tekemään toimia, joilla demokratiaa ja oikeusvaltiota vahvistetaan, Ville Niinistö sanoo.

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) arvioi, että EU:n oikeusvaltiokeskustelussa on pelissä demokratian tulevaisuus. Kuva: Timo Ahonpaa

Niinistön mielestä on tärkeää, että komissio aloitti nyt rikkomusmenettelyn Puolaa ja Unkaria vastaan, jotta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien EU-kansalaisten oikeudet näissä maissa voidaan varmistaa.

– Tämä voi johtaa merkittäviin sanktioihin näille maille, että pitää käyttää käytännön rangaistuskeinoja niitä jäsenmaita kohtaan, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia.

Oikeusvaltiokeskustelu on Niinistön mukaan iso kysymys lähivuosina.

– Voi sanoa, että olemme vedenjakajalla. Jotta demokratia ja oikeusvaltio on ylipäätään maailmassa tulevaisuuden pääsuunta, niin kyllä Euroopan unionin pitää ryhdistäytyä. Tälle yhteiskuntamallille on kilpailijoita ja haastajia ympäri maailmaa, Niinistö linjaa.

Niinistö: Toivon pilkahduksia on tuettava

Niinistö näkee Unkarin ja Puolan sisällä myös toivoa demokratian noususta. Tästä kertoo hänen mielestään se, että Puolan oppositio on vahva ja edellyttää EU:ta jatkamaan Puolan demokratian tukemista.

– He pystyvät tulevissa vaaleissa haastamaan Puolan nykyisen hallituspuolueen vähän yksinvaltaisen kehityssuunnan, Niinistö arvioi.

Niinistö muistuttaa, että Puolassa on edelleen vapaat, demokraattiset vaalit, joissa viimeksi presidentinvaaleissa oli hyvin lähellä, että oppositioehdokas olisi voittanut.

– Kun EU:ssa vaalimme opposition toimintaedellytyksiä, vapaata mediata, vapaata tutkimusta, kansalaisten oikeuksia näissä maissa, se ylläpitää mahdollisuuksia, että vaihtoehdot voivat nousta, Niinistö toteaa.

Niinistön mukaan myös Unkarissa on vaihtoehtoja.

– Me tiedetään, että Budapestissä on käytännössä jo valittu oppositiota edustava pormestari eli sielläkin ainakin vielä suurissa kaupungeissa on mahdollisuuksia haastaa Orbanin hallintoa

– Näitä maan sisältä tulevia toivon pilkahduksia, että demokraattisesti voi myös vaihtaa maan johtoa ja siten palata demokratiaa kunnioittavaan suuntaan, EU:n pitää kaikin tavoin tukea, Niinistö linjaa.

