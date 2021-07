Suezin kanavan tukkinut konttialus Ever Given saapuu vihdoin tänään perille Rotterdamiin

Ever Given -alus tukki Suezin kanavan keväällä kuudeksi päiväksi maaliskuussa 2021.

Ever Given -alus tukki Suezin kanavan keväällä kuudeksi päiväksi maaliskuussa 2021. Kuva: Khaled Elfiqi / EPA

Suezin kanavan keväällä liki viikoksi tukkinut konttialus Ever Given on saapumassa viimein tänään määränpäähänsä, Hollannin Rotterdamin satamaan.

Vaikka kanavaan juuttunut konttialus saatiin irti, se oli tuon jälkeen pitkään ankkuroituna Suezilla, koska tuomioistuin kielsi alusta lähtemästä Egyptistä.

Suezin kanavaoperaattori on vaatinut oikeusteitse korvauksia muun muassa menetetyistä läpikulkupalkkioista, kanavalle ruoppauksesta ja pelastustöistä aiheutuneista vahingoista sekä työntekijä- ja tarvikekuluista.

Ever Givenin odotetaan pysyvän Rotterdamissa elokuun alkuun asti konttien purkamisen ja lastauksen ajan. Kun lastaus on valmis, 400-metrinen alus jatkaa matkaa Britannian Felixstoween.

Japanilaisen Shoei Kisen Kaishan omistama, Panaman lipun alla purjehtiva laiva jäi kiinni Suezin kanavaan 23. maaliskuuta. Kanavan tukkeutuminen aiheutti massiiviset, maailmanlaajuiset tappiot rahtiliikenteeseen.

