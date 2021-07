Kalajoella 300 hehtaariin laajentunut maastopalo ei ole vielä hallinnassa – tilanne kuitenkin yön jäljiltä rauhallinen, latvapalo ja leviäminen saatu tällä hetkellä taltutettua

Kannuksen ja Sievin rajojen läheisyydessä jylläävästä maastopalosta on aiheutunut niin paljon savua, että siitä oli voimassa vaaratiedote keskiviikkoiltana ja torstaiaamuna.

Kannuksen ja Sievin rajojen läheisyydessä jylläävästä maastopalosta on aiheutunut niin paljon savua, että siitä oli voimassa vaaratiedote keskiviikkoiltana ja torstaiaamuna. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Sammutustyötä tehdään täydellä voimalla. Keskiviikkoiltana paloalueen läheisyyteen asetettiin evakuointivaroitus ja lähitalojen asukkaiden on oltava vieläkin varuillaan. Kahden talon evakuointi oli jo lähellä. Savua on muodostunut runsaasti.

Maastopalo uhkasi laittaa Eskelisen evakkoon keskiviikkona.

Keskiviikkona iltapäivällä uudelleen leviämään lähteneessä Kalajoen maastopalossa tilanne on tällä hetkellä rauhallinen mutta edelleen vaikea.

Nyt jo noin 300 hehtaarin laajuinen metsäpalo ei ole vielä hallinnassa, vaikkei se olekaan yön aikana päässyt leviämään entistä suuremmalle alueelle, sanoo pelastuspääliikö Pekka Räty Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

– Tilanne on erittäin herkkä tämän päivän ajan vielä, koska sateita on luvattu vasta huomiselle. Ja riippuu aika paljon tuulesta, mutta yritämme pitää palon rajattuna tässä.

Räty sanoo, että sateita odotellessa maastopalo on saatava pidettyä mies- ja kopterivoimin hallinnassa. Sammutustyötä tehdään täydellä voimalla tällä hetkellä. Latvapalo on saatu talttumaan.

Keskiviikkona ennen puoltayötä pelkona oli joutua evakuoimaan kahden Kannuksen kaupungin mailla sijaitsevan lähitalon asukkaat. Tilanne kuitenkin rauhoittui. Metsäpalon lähialueen asukkaita on kehotettu seuraamaan palotilannetta.

– Palo kävi yöllä jo hyvin lähellä asutusta Kannuksen puolella, mutta se saatiin kiinni ennen asutukseen leviämistä, eli ketään ei jouduttu evakuoimaan, kuvailee Räty.

Paloalue kasvoi yöllä 300 hehtaariin, kun se vielä alkuviikosta oli noin 70 hehtaaria. Tuli levisi jo rajatulta paloalueelta latvapalona kahteen eri suuntaan.

Alueelle annettiin keskiviikkona vaaratiedote savun vuoksi, se kumottiin aikaisin torstaiaamuna.

Kalajoella maastopaloa sammuttamassa oleva henkilöstö pitää taukoa 29.7. yöllä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Maanantaina havaitun maastopalon syttymissyystä ei ole vielä mitään tietoa.

– Ei tässä ole ollut aikaa selvittää palon syytä, meillä on ollut täysi työ sammutuksessa. Palon tutkinta tulee sammutuksen jälkeen, sanoo pelastuspääliikö Pekka Räty Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

Yhteensä paloalueella on ollut pelastustöissä noin 100 henkilöä ja noin 30 pelastusyksikköä. Tänään paikalle on tulossa neljä pelastushelikopteria. Paikalla on henkilöstöä usealta eri pelastuslaitokselta, kaukaisimmat apuvoimat tulevat Espoosta asti. Myös Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos avustavat. Helikopteriapua tarjoaa edellä mainittujen lisäksi kaupallinenkin toimija.