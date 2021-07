Kiina haluaa yksityisen sektorin johtoon tottelevaista väkeä – jo toiselle suorasanaiselle yritysjohtajalle vankeustuomio

Kiinan suurimpiin lukeutuvan yrityskonsernin johtohahmo Sun Dawu on tuomittu 18 vuoden vankeusrangaistukseen, kertovat useat kansainväliset mediat, kuten BBC (siirryt toiseen palveluun) ja CNN. (siirryt toiseen palveluun) 67-vuotias Dawu on äänekäs ihmisoikeuksien puolustaja, joka on kritisoinut avoimesti Kiinan kommunistista puoluetta.

Kiinan tuomioistuin totesi keskiviikkona Dawun syyllistyneen muiden muassa kiistojen lietsomiseen ja provokaatioon. Vastaavia syytteitä käytetään Kiinassa tyypillisesti aktivisteja vastaan.

Raskaammat syytteet liittyvät Dawun liiketoimintaan. Häntä syytetään muiden muassa viljelymaiden laittomasta käytöstä, väkijoukon mobilisoimisesta valtion viranomaisia vastaan ja viranomaisten vastustamisesta.

Dawu tuomittiin keskiviikkona 18 vuoden vankeusrangaistukseen ja yli kolmen miljoonan yuanin, eli lähes 400 000 euron sakkoihin.

Dawu on kieltänyt häntä vastaan esitetyt syytteet.

Kritiikkiä hallituksen maatalouspolitiikasta

Dawun liiketoiminta-alaan kuuluu muiden muassa maataloustoimintaa ja lihanjalostusta. Hänen yrityksensä työllistävät noin 9 000 ihmistä.

Dawu on yksi harvoista ihmisistä, joka on kritisoinut avoimesti Kiinan maatalouspolitiikkaa.

Vuonna 2019 hän syytti avoimesti Kiinan hallitusta sikainfluenssaepidemian peittelystä.

Viime vuonna Dawu joutui näpit vastakkain Hebein maakunnan paikallisviranomaisten kanssa, kertoo Reuters. Riita koski valtion ylläpitämien maatalousmaiden käyttöä.

AFP:n mukaan Dawu sanoi tuolloin, että poliisi oli käynyt hänen työntekijöidensä kimppuun. Kymmeniä loukkaantui yhteenotossa.

Dawu pidätettiin yhdessä 20 muun kanssa. Pidätettyjen joukossa oli muiden muassa Dawun sukulaisia ja liikekumppaneja.

Kiinan ihmisoikeuksien puolustajien järjestö (CHDR) antoi heinäkuussa lausunnon, (siirryt toiseen palveluun) jossa totesi Dawun oikeudenkäynnin olevan rangaistus siitä, että hän on puolustanut ihmisoikeuksia. CHDR:n mukaan Dawu on työllään vaikuttanut merkittävissä määrin maaseudulla asuvien kiinalaisten elämään.

Kommunistinen Kiina kiristää ottettaan yksityisestä sektorista

Dawu ei ole ensimmäinen kiinalainen yhtiön johtaja, joka on tuomittu vankeuteen.

Vuonna 2020 kiinalainen miljardööri Ren Zhiqiang sai 18 vuoden vankeustuomion korruptioon liittyvistä rikoksista. (siirryt toiseen palveluun) Hän oli myös arvostellut kovasanaisesti Kiinan presidentti Xi Jinpingiä koronaviruksen ehkäisystrategiasta.

Poliisi tutkii myös parhaillaan Kiinan teknologiayhtiöiden toimintaa. Epäiltynä sääntelyn rikkomisesta ovat suuryhtiöt Alibaba, Didi ja Tence.

Syyskuussa kommunistinen puolue totesi, että yksityinen sektori tarvitsee poliittisesti järkeviä ihmisiä, jotka tottelevat puoluetta.