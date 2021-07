Eteläpohjalaistilalla päästiin puimaan jo nyt – ennätyksellisen aikaisin ja ennen luvattuja sateita

Viljojen puinnit ovat jo alkaneet Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Monilla lohkoilla on puitu viljaa tällä viikolla ennätysaikaisin, koska kasvien lämpösummakertymä on tullut täyteen. Syysöljykasveja korjattiin jo viime viikolla.

Myös ainakin Etelä-Karjalassa on jo päästy puimaan.

Muun muassa Sami Yli-Huumon pellolla Keski-Nurmossa viimeiset syysrukiit päätyivät puimurin kitaan keskiviikkona iltapäivällä. Koskaan aikaisemmin Yli-Huumo ei ole puinut rukiitaan heinäkuussa, yleensä vasta elokuun puolivälissä.

– Olisi se ehkä saanut olla ensi viikkoon, jos olisi luvattu poutaa. Sääennuste näytti ensin tosi runsasta sadetta, mutta sekin ennuste on jo muuttunut. Mutta hyvä, että ovat nyt pois pellolta. Rukiissa sakoluku menetetään helposti, Sami Yli-Huumo pohtii.

Tiloilla on pelätty, että kuivuus ja viikko toisensa jälkeen jatkuneet helteet pakkotuleennuttavat viljan. Yli-Huumon ruispellolla ei tästä ollut merkkejä.

– Aivan luonnollisesti se kypsyi ja voimaa tuntui olevan.

Sami Yli-Huumon rukiit saatiin laariin ennen sateita. Kuva: Päivi Rautanen/Yle

Syyskasveilla parhaimmat oltavat

Toimitusjohtaja Henri Honkala ProAgria Etelä-Pohjanmaasta tietää kertoa, että syysöljykasvit ja syysviljat ovat selvinneet parhaiten kesän kuivuudesta.

– Syysviljat hyödynsivät hyvin kevään kosteuden.

Honkalan mukaan kevätviljoista ohra kestää paremmin loppuvaiheen kuivuutta, kaura on herkempi.

– Lähtökosteutta oli keväällä paljon.

Tuleentunutta vai pystyyn kuivunutta

Pohjalaispelloilla näkyy jonkin verran kuivuuden vuoksi pystyyn kuivuneita ja pakkotuleentuneita viljoja, mutta pääasiassa kuitenkin kauniin keltaisia viljapeltoja.

– Molempia näkee. Jos pelto on keltainen, se on tuleentunut ja jos se on valkoinen, se on kuivunut pystyyn veden puutteesta, Henri Honkala selventää.

Kuivuus on joka tapauksessa nakertanut suurimmat satotoiveet pohjalaispelloilta. Honkala arvioi, että tuleville päiville luvatuilla sateilla ei ole enää merkitystä satomääriin. Korkeintaan ne voivat auttaa hyvin myöhään kylvettyjä peltoja.

– Kyllä kuivuus on verottanut. Siementen lukumäärä tähkissä ja jyväkoko jäävät tavanomaista pienemmiksi.

Helteistä huolimatta kuivattavaa riittää

Sami Yli-Huumo on tyytyväinen korjaamansa rukiin ja jo viime viikolla puidun syysrypsin määrään ja sadon laatuun.

– Molemmat sadot onnistuivat. Rukiissa toki jyvän koko on ehkä hivenen pienempi kuin aikaisemmin.

Aurinkoiset kelit eivät poista viljan kuivaamisen tarvetta. Kaikki on kierrätettävä kuivaamon kautta.

– Kosteusprosentti oli reilusti yli 20. Kyllä pitää öljyä polttaa, ei se pelkällä tuulella kuivu tarpeeksi.

Sami Yli-Huumon (vas.) rukiit pui Kai Yli-Soini maamiesseuran puimurilla. Kuva: Päivi Rautanen/Yle

Hyvällä yhteistyöllä

Sami Yli-Huumo ei ole rakentanut omaa viljankuivaamoa eikä investoinut tilalle omaa puimuria, vaan hän ostaa palvelut kotikylänsä maamiesseuralta, jolla on kaksi puimuria ja neljä kuivaamoa.

– Nurmon Keskikunnan maamiesseuralla on parhaillaan kuivaajaremontti. Kaksi kuivaajaa uusitaan tälle kaudelle.

Syysviljojen viljely on yleistynyt viime vuosina pohjalaispelloilla, mikä pidentää puintikautta ja myös yhteiskäytössä olevat puimurit ennättävät mahdollisimman monelle pellolle.

Myös Sami Yli-Huumo sanoo pitävänsä pelloistaan vähintään kolmasosan syysviljoilla. Kevätviljoista hän viljelee ohraa, kauraa ja vehnää.

– Ruis lähtee meiltä elintarvikekäyttöön, leivän värkiksi. Ohrat menevät paikalliselle sikatilalle, vehnä lähtee joen toiselle puolelle broilertilalle ja kaurat maitotilalle. Vastaavasti otan lantaa vastaan ja maitotila hakee meiltä oljet pois.

Sami Yli-Huumon puintitöissä on nyt ainakin parin viikon tauko ennen kuin alkaa kevätviljojen puinti.

– Ryhdyn valmistelemaan syyskylvömaita seuraavaa satokautta varten.

