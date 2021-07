Pirkanmaalla todettiin kaikkien aikojen korkein päiväkohtainen koronatartuntojen luku – TAYS ilmoitti 93 tartunnasta

Pirkanmaa on lähellä koronan leviämisvaihetta.

Pirkanmaa on lähellä koronan leviämisvaihetta. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tähän mennessä alueella on todettu yhteensä 6158 tartuntaa.

Päiväkohtaisten koronatartuntojen hurja kasvuvauhti kiihtuu Pirkanmaalla. Laboratorioissa todettiin yhteensä 93 uutta koronatartuntaa, mikä on korkein päiväkohtainen luku koko korona-aikana. Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja Pirkanmaalla on ilmoitettu yhteensä 383 kappaletta. Tähän mennessä alueella on todettu yhteensä 6158 tartuntaa.

Keskiviikkona Fimlab laboratorioissa seulottiin kaikkiaan 1615 näytettä. Koronatestejä tehdään myös yksityisillä lääkäriasemilla.

Johtajaylilääkäri: 'Toivon ettei terveydenhuollon henkilöstön kesälomia tarvitse tämän takia keskeyttää'

TAYSin johtavan ylilääkäri Juhani Sandin mukaan tartuntamäärien suunta on erittäin huolestuttava.

– Vielä tarkkaa analyysiä ei ole tehty, mistä koronatartunnat ovat tulleet. Viime viikolla tärkein lähde oli baarit ja ravintola, tällä viikolla varmasti hiljattain tapahtuneet suurtapahtumat vaikuttavat korkeisiin lukuihin, Sand pohtii.

Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi eilen Pirkanmaan sairaanhoitopiirilta asiantutijalausuntoa kokoontumisrajoitusten pohdinnan tueksi.

Sandin mukaan harkinnassa olevat kokoontumistarjoitukset eivät yksistään tule saamaan tilannetta tasaantumaan.

– Jokaisen pitää nyt tarkistaa omaa asennetta ja lisätä vastuullisuutta omiin toimiin.

Pirkanmaa asetettiin kiihtymisvaiheeseen viime viikolla. Johtavan ylilääkärin mukaan leviämisvaiheeseen asettamiseen vaikuttaa erityisesti terveydenhuollon kantokyky.

– Korona kuormittaa koko ajan terveydenhuoltoa. Tällä hetkellä kaikki kiireettömät hoidot ovat tauolla.

Sand huomauttaa, että tilannetta hankaloittaa myös kesälomakausi.

– Kyllä terveydenhuollon henkilöstö ansaitsisi lomansa. Toivon ettei niitä tarvitse tämän takia keskeyttää.

29.7. kello 09.39: Uutista täydennetty Juhani Sandin kommenteilla.

