Hotellirakennus täyttyi turvapaikanhakijoista kuusi vuotta sitten – nyt sieltä kannetaan kaikki tavarat ulos

Imatran vastaanottokeskuksen pihalla on hiljaista. Ihmisiä ei näy juuri missään, sen sijaan pihan täyttävät vaihtolavat. Lavoilla on tavaraa laidasta laitaan; pöytiä, tuoleja ja kaappeja, tavallista kodin irtaimistoa.

Hiljaisuus tiivistyy entisen hotellirakennuksen sisällä. Vielä vähän aikaa sitten tässä asui hieman yli sata turvapaikanhakijaa. Nyt huoneet kumisevat tyhjyyttään, talossa on enää kymmenkunta asukasta – kohta ei enää yhtään.

Imatran vastaanottokeskus on ollut niin sanottu odotusajan keskus, jonne turvapaikanhakijat tulevat transit-keskuksista. Transit-keskukset on tarkoitettu ensisijaisesti uusille maahan tulleille turvapaikanhakijoille.

Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Maahanmuuttovirasto ilmoitti maaliskuussa sulkevansa Imatran vastaanottokeskuksen. Turvapaikanhakijoiden määrä on romahtanut sen jälkeen, kun koronapandemia alkoi Suomessa.

Myös Turun Halikossa sijaitsevan vastaanottokeskuksen toiminta lakkaa syyskuussa. Lisäksi seitsemällä muulla paikkakunnalla sijaitsevien keskusten asukaspaikat vähenevät.

Etelä-Karjalassa Imatran vastaanottokeskus perustettiin ripeästi loppuvuodesta 2015, kun Suomeen tuli vuoden aikana ennätysmäärä, yli 32 000, turvapaikanhakijaa. Keskus perustettiin hotellina toimineeseen, yksityisomistuksessa olevaan rakennukseen.

Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Jari Kähkösen mukaan Suomessa elettiin kuusi vuotta sitten hyvin erilaista aikaa kuin nyt.

– Silloin oli huomattavasti vilkkaampaa. Jopa Joutsenoon asti tuli omatoimisia turvapaikanhakijoita.

Kähkönen toimi vuosina 2009–2020 Imatran naapurikaupungissa, Lappeenrannan Joutsenossa sijaitsevan vastaanottokeskuksen johtajana. Turvapaikanhakijoita saapui vuonna 2015 Suomeen niin paljon, ettei kaikille riittänyt aluksi tilaa.

– Meillä oli Joutsenossa pihalla 4–5 talviasuttavaa Suomen Punaisen ristin telttaa, joissa majoittui kussakin parikymmentä henkilöä, Kähkönen muistelee.

Nyt tilanne on toinen. Kähkösen mukaan koronapandemian aiheuttamien matkusrajoitusten vaikutus näkyy selkeästi myös turvapaikanhakijoiden määrässä.

– Hyvin hiljaista on tällä hetkellä. Turvapaikkahakemuksia on selkeästi vähemmän kuin viime vuonna.

Tänä vuonna tammi-kesäkuussa Maahanmuuttovirasto kirjasi noin 1 000 turvapaikkahakemusta. Se on 600 vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Hakemusten määrän väheneminen näkyy myös vuositasolla. Kun vuonna 2020 turvapaikkahakemuksia oli reilut 3 200, oli niitä toissa vuonna yli 4 500.

Kähkösen mukaan nyt ollaankin lähestymässä vastaanottokeskusten ja turvapaikanhakijoiden määrässä aikaa ennen vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden aaltoa.

Imatran vastaanottokeskus on lähtemässä kaupungista lähes yhtä nopeasti kuin tulikin.

– Tavoitteenamme on että 9. elokuuta jälkeen täällä ei olisi enää ketään, ja sen jälkeen pääsisimme tekemään vielä viimeiset lopetustoimet, kertoo Imatran vastaanottokeskuksen johtaja Lauri Perälä.