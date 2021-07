Apulannan Toni Wirtanen saa arvostetun sanoittajapalkinnon – pääsee samaan joukkoon kuin Paula Vesala, Juice Leskinen ja Maija Vilkkumaa

Kotkalaisen sanoittajalegendan Juha Vainion nimeä kantava palkinto on myönnetty Toni Wirtaselle. Apulantaa kolme vuosikymmentä luotsanneen Wirtasen mielestä tekstin tehtävä on herättää tunteita ja mielikuvia. Palkinto luovutettiin torstaina Kotkassa.

Apulanta-yhtyeen solisti ja nokkamies Toni Wirtanen, 46, saa tämän vuoden Juha Vainio -palkinnon.

Juha Vainio -palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle kotimaiselle sanoittajalle.

Juha Vainio -rahaston hallituksen palkintoperusteissa mainitaan, että Wirtanen on kulkenut sanoittajana oman tiensä ja valaa esimerkillään uskoa muihinkin tekstintekijöihin.

Toisaalta Wirtanen on osoittanut monipuolisuutensa kynäilemällä lauluja muille artisteille, kuten Irinalle, Kaija Koolle ja Antti Tuiskulle, joiden esittämät laulut ovat tyylillisesti etäällä Wirtasen omasta genrestä.

Tarinankertojaksi Wirtasesta ei omien sanojensa mukaan ole.

– Mä en osaa kirjoittaa tarinoita. Se on mun ongelma. Mulla on tosi harvoin sellainen tilanne, että päätän jonkin aiheen, mistä haluan kirjoittaa. Prosessi alkaa siitä, että ensin kutsutaan jokin yksi lause, kide tai ydin, mikä sopii johonkin biisin melodian pätkään. Se on aika intuitiivista: se tulee jostain ja avaa polun, mikä siitä biisistä tulee. En tiedä itse, mihin se polku vie, kun kappaletta alan kirjoittaa, Wirtanen kuvaa.

Juha Vainio -palkinto luovutettiin Wirtaselle tänään torstaina Kotkan kauppatorilla.

Toni Wirtanen on hiljan saanut sanoittajana muutakin tunnustusta. Apulannan kappale _Valot pimeyksien reunoilla_äänestettiin Helsingin Sanomien äänestyksessä 2000-luvun parhaaksi sanoitukseksi (siirryt toiseen palveluun). HS:n lukijat antoivat kyselyssä yhteensä lähes 65 000 ääntä.

Vimmainen kokemus vieraudesta

Toni Wirtasen elämäntyö, Apulanta-yhtye, on ehtinyt 30 vuodessa muodostua bändistä brändiksi.

Palkintoraadin mielestä se ei olisi ollut mahdollista ilman lauluntekijä Wirtasta ja hänen kasvutarinaansa vihaisesta nuoresta miehestä pohdiskelevaksi keski-ikäiseksi.

Raadin mukaan Apulannan menestys on hyvä esimerkki siitä, että jääräpäisestä uskosta omaan tekemiseen voi kasvaa kansallisen tason tarina omakustanneasenteella ja ilman suuria levy-yhtiöitä.

Wirtasen mielestä tekstin tehtävä on pikemminkin herättää tunteita ja mielikuvia kuin kertoa jostain.

Apulanta esiintyy tänä kesänä useilla festivaaleilla. Yhtyeen 30-vuotista uraa juhlistava jättikeikka Olympiastadionilla on kuitenkin siirretty koronapandemian vuoksi elokuulta ensi kesään.

Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki ovat olleet ystäviä ja bändikavereita teini-ikäisistä lähtien. Kuva: X3M/Catariina Salo

Yhtyeen ensimmäinen hitti oli vuonna 1996 julkaistu Mitä kuuluu.

Jo ensi hitillä kuuluu Wirtasen sanoitusten tavaramerkki eli vimmainen kokemus vieraudesta, johon 1990-luvulla itseään ja paikkaansa etsivän kuulijan oli helppo samaistua.

Apulannan pitkän uran uudet luvut ovat käynnistyneet kappaleilla, joissa Wirtanen on löytänyt uuden tavan sanoittaa kokemustaan maailmasta ja ihmisen osasta.

Tällaisia ovat olleet esimerkiksi kappaleet Teit meistä kauniin 1990-luvun lopulta, uuden vuosituhannen kynnyksellä julkaistu Odotus, vuonna 2005 julkaistut Pahempi toistaan ja Armo sekä tuoreimpana Valot pimeyksien reunoilla (2015).

Palkinto jaettiin vuoden tauon jälkeen

Sanoittajapalkinto jaetaan nyt 30. kerran.

Vuodesta 1991 lähtien jaetun palkinnon ovat aikaisemmin saaneet muun muassa Juice Leskinen, Gösta Sundqvist, Ismo Alanko, Maija Vilkkumaa, Samuli Putro,Paula Vesala ja Pyhimys eli Mikko Kuoppala.

Viime vuonna palkinto jäi koronapandemian vuoksi kokonaan jakamatta. Palkinto on yleensä jaettu Kotkan Meripäivillä, mutta tänä vuonna tapahtuma jää järjestämättä jo toista kertaa peräkkäin.

Palkintosumma on 6 000 euroa. Palkinnon myöntää kotkalaisen sanoittajan ja laulajan Juha Vainion nimeä kantava rahasto.

Juha Vainio aloitti uransa 1960-luvun alussa, ja se kesti hänen kuolemaansa saakka. Hän kuoli lokakuussa 1990. Hän ehti kirjoittaa useamman tuhat sanoitusta tai sävellystä muille artisteille ja levytti itsekin lähes 250 laulua. Tunnetuimpia niistä ovat Albatrossi, Vanhoja poikia viiksekkäitä ja Käyn ahon laitaa.

Vuonna 1990 perustettua Juha Vainio -rahastoa hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry. Myös Juha Vainion perikunta on edustettuna hallituksessa.

