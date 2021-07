Rotterdamin satamassa iloittiin Suezin kanavan murheenkryynin Ever Given -aluksen saapumisesta: "Viimein saamme työmme valmiiksi"

Suezin kanavan tukkinut konttialus Ever Given saapui perille Rotterdamiin

Suezin kanavan liki viikoksi tukkinut konttialus Ever Given on saapunut torstaina varhain aamulla määränpäähänsä, Hollannin Rotterdamin satamaan.

Aluksella kesti yli neljä kuukautta päästä määränpäähänsä, sen jälkeen kun se saatiin irrotettua kanavasta. Konttilaiva oli pitkään ankkuroituna Suezilla, koska tuomioistuin kielsi alusta lähtemästä Egyptistä.

Rotterdamin sataman konttijohtaja Hans Nagtegaal sanoi olevansa helpottunut, kun alus saatiin määränpäähän pitkän odottelun jälkeen.

– Viimein saamme työmme valmiiksi ja pääsemme purkamaan alusta, hän sanoi uutistoimisto AFP: n mukaan.

Ever Given -alus pysyy ankkuroituna Rotterdamin satamassa maanantaihin asti. Sen jälkeen sen odotetaan matkaavan Britannian Felixtowniin.

Tuhti korvaus maksettavaksi

Japanilaisen Shoei Kisen Kaishan omistama, Panaman lipun alla purjehtiva laivan oli määrä ylittää navigoida Taiwanin Kaoshiungin satamasta Rotterdamiin. Suezin kanavan kautta matkan oli määrä kestää noin 25 päivää.

23. maaliskuuta 400 metrinne konttialus jäi kiinni Suezin kanavaan. Aluksen irrottaminen kesti kuusi päivää.

Sen jälkeen Ever Gain pysyi pitkään Egyptin satamassa. Kanavan tukkeutuminen aiheutti maailmanlaajuiset tappiot rahtiliikenteeseen ja Suezin kanavaoperaattori vaati oikeusteitse korvauksia muun muassa menetetyistä läpikulkupalkkioista, kanavalle ruoppauksesta ja pelastustöistä aiheutuneista vahingoista sekä työntekijä- ja tarvikekuluista.

Egypti saa Suezin kanavan liikenteestä noin neljä miljardin euron vuositulot. Egypti menetti noin 10-12 miljoonan euroa joka päivälrä, kun alus oli jumittuneena kanavassa.

Aluksi Egypti vaati yli lähes 800 miljoonana euron korvauksia, mutta operaattori laski vaatimuksensa liki 400 miljoonan euroon.

Vasta kolme viikkoa sitten japanilaiset omistajat ja Egyptin viranomaiset allekirjoittivat korvaussopimuksen ja Ever Given pääsi jatkamaan matkaan. Kaikkiaan 25 päivän pituinen matka venyi yli neljän kuukauden mittaiseksi.

