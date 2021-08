Susien lampaille aiheuttamat vahingot lisääntyivät roimasti – Riistakeskus yrittää nyt suojella lampaita gps-seurannan avulla

Suomen riistakeskus on pannoittanut Länsi-Suomen alueella tällä laidunkaudella lampaita seitsemässä isossa maisemanhoitokohteessa. Pantojen avulla halutaan selvittää, voidaanko petovahinkoja ennaltaehkäistä.

Lampuri Saija Niemi-Erkkilä on ollut lampaiden pannoituksiin tyytyväinen. Heidän tilallaan pantoja on käytetty jo usean vuoden ajan. Pantojen käyttöä on kiitelty kokeilun aikana laajemminkin.