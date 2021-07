Suomen koronatartuntojen määrä loikkasi viikossa lähes kolmanneksen

Eniten tartuntoja on vastikään täysi-ikäisiksi tulleilla. Sairaaloiden tilanne on rauhallinen, mutta nuorten tartunnat näkyvät myös niissä. Rokotusten eteneminen on suojellut ikääntyneitä hyvin.

Koronatartuntojen kasvussa näkyy myös se, että osa suomalaisista suuntaa taas ulkomaanlomalle. Kuva: Matti Myller / Yle