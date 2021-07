Ilmaston hätätilan puolesta on kerätty jo 14 000 allekirjoitusta – asiantuntijoiden mukaan pandemian aikana vähentyneet päästöt eivät riitä

Jo lähes 14 000 tutkijaa 153 maasta on allekirjoittanut artikkelin ilmaston hätätilan puolesta.

Yle uutisoi aiheesta jo vuonna 2019. Tuolloin Yle tilasi myös allekirjoitukset. Valtaosa allekirjoittajista oli tutkijoita ja professoreita. Joukossa oli pieni joukko allekirjoittajia, joiden titteliä ei kerrota tai jotka eivät ole luonnontutkijoita.

Päivitetty artikkeli julkaistiin keskiviikkona arvostetussa BioScience-tiedejulkaisussa. (siirryt toiseen palveluun)

Keskiviikkona julkaistuun artikkeliin on koottu tuoreimmat tiedot muiden muassa ilmaston, metsäalan ja merten tilasta. Kaikkiaan artikkeli tarkastelee maailman tilaa 31 muuttujan avulla.

Päivitetyssä artikkelissa todetaan, että 31 muuttujasta 18:ssa on tapahtunut ennätyksellisiä muutoksia. Kasvihuonepäästöt ovat kaikkien aikojen suurimmat, kun taas jääpeitteen paksuus on 71 vuoden mittaushistorian ohuin. Bruttokansantuotteella mitattuna maailma on ennennäkemättömän vauras, mutta ilmakehän hiukkaspitoisuuksien valossa ilmakehä on saastuneempi kuin koskaan aiemmin.

Artikkeli huomioi myös pandemian vaikutukset maapallon ja ilmaston kuormitukseen.

– Covid-19 opetti meille, etteivät valtavasti vähentyneet kuljetusmäärät ja kulutus yksinään riitä. Tarvitsemme nopeita muutoksia koko järjestelmään ja niiden on noustava politiikan yläpuolelle, kirjoittajat toteavat.

Vaikka kirjoittajat maalaavatkin maailmasta hyvin synkkää kuvaa, artikkelissa puhutaan myös myönteisiä kehityssuunnista. Maailmassa on esimerkiksi lisääntynyt tuuli- ja aurinkoenergian käyttö.

Ennennäkemätön inhimillinen kärsimys

Artikkelissa todetaan jälleen, että ihmiskuntaa voi odottaa ennennäkemätön inhimillinen kärsimys, ellei ilmaston lämpenemisen tartuta mahdollisimman pian.

Artikkelin kirjoittajat kokevat, että heillä on moraalinen velvollisuus varoittaa ihmiskuntaa ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista vaaroista.

Ilmastoon liittyvien luonnonkatastrofien kuten tulvien, hurrikaanien, metsäpalojen ja lämpöaaltojen odotetaan jatkuvan ja voimistuvan. Uhkana on myös, että Amazonin sademetsä voi menettää asemansa hiilinieluna.

Kirjoittajien mukaan koko planeettamme asuinkelpoisuus on nyt vaakavalaudalla.

Asiantutnijat listaava kolme ehdostusta, joista globaali yhteisö voisi aloittaa. Ensinnäkin hiilidioksidipäästöille pitäisi asettaa korkea hinta, jotta päästöt vähenisivät. Toiseksi on lopetettava fossiilisten polttoaineiden käyttö kokonaan. Kolmanneksi asiantuntijat ehdottavat hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden suojelemista.

Ilmastoraportista vuotaneet tiedot ovat synkkää luettavaa – Maankäytön vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat valtavat