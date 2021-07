Seurakunnan rippileirillä todettu 10 koronatartuntaa – lääkäri pelkää määrän vielä kasvavan

Etelä-Karjalassa järjetetylle rippileirille osallistuneilla on todettu kymmenkunta koronavirustartuntaa.

Kyseessä on Taipaleen seurakunnan rippileiri, joka pidettiin Savitaipaleella ja jolle osallistui pääasiassa Taipalsaarella asuvia nuoria.

Leiri alkoi 15. heinäkuuta ja päättyi viime viikon perjantaina 23. heinäkuuta. Konfirmaatio pidettiin viime sunnuntaina 25. heinäkuuta Taipalsaaren kirkossa.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Ville Verta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta kertoo, että tartuntoja on todettu tähän mennessä noin kymmenen. Kaikki testivastaukset eivät ole vielä valmistuneet, joten määrä voi muuttua.

– Tässä on ollut sikäli huono tuuri, että ensimmäiset ovat alkaneet oireilla vasta leirin jälkeen perjantaina. Ensimmäisenä oireilleet eivät ole osallistuneet konfirmaatioon, mutta myöhemmin oireilleita on ollut myös konfirmaatiossa, Verta kertoo.

Leirillä 23 osallistujaa

Tartuntaryppäässä altistuneiden määrää ei vielä tiedetä tarkasti, mutta altistuneita on oletettavasti paljon, jos oireettomat tartunnan saaneet ovat järjestäneet rippijuhlia.

Taipaleen seurakunta toimii Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien alueella.

Seurakunnan talouspäällikkö Tiina Lavikka kertoo, että seurakunta ei rajaa rippileirejä tietyn kunnan nuorille, mutta kyseisellä leirillä on ollut pääasiassa Taipalsaarella asuvia nuoria ja myös leirin konfirmaatio on pidetty Taipalsaaren kirkossa.

Seurakunnan mukaan leirille on osallistunut 23 leiriläistä. Koko leirin ajan paikalla on ollut myös isosia ja työntekijöitä yhteensä hieman yli kymmenen henkilöä. Lisäksi leirillä on käynyt joitakin seurakunnan työntekijöitä lyhyemmän aikaa.

