Merivartiosto varoittaa veneilijöitä kesämyrskyn mahdollisuudesta

Länsi-Suomen merivartiosto varoittaa vesilläliikkujia voimakkaan kesämyrskyn mahdollisuudesta Saaristomerellä, Pohjois-Itämerellä ja Suomenlahdella. Erityisesti myrsky vaikuttaa veneilijöihin saaristossa.

Saaristomerelle ennustetaan kovaa lounaan suuntaista tuulta torstaista alkaen mahdollisesti perjantain ja lauantain väliseen yöhön asti.

Merivartioston mukaan merellä on tällä hetkellä paljon veneilijöitä, joihin myrsky voi vaikuttaa.

– Lomakausi on vielä menossa, niin veneilijöitä on liikkeellä. Sään muutos on hiukan vähentänyt liikennettä, mutta on siellä vielä veneitä, Länsi-Suomen merivartioston kenttäjohtaja Anssi Somppi sanoo.

Somppi kehottaa ottamaan säätilan huomioon matkan valmistelussa. Reitti tulisi suunnitella niin, että suojasatamaan pääsee kun myrsky nousee.

Lisäksi luonnonsatamaan rantauduttaessa tulisi ottaa huomioon sataman turvallisuus. Puoli tulisi valita niin, ettei tuuli osu veneeseen.

– Eilen merivartiostolla oli useita pelastustehtäviä, kun paikat oli valittu huonosti tai navigoitiin liian ahtaisiin paikkoihin ja jäätiin karille kiinni, Somppi kertoo.

Somppi muistuttaa myös, että jos ei ole varmuutta ehtiikö veneellä perille, tulisi odottaa myrskyn laantumista.

– Ei lähdetä liikkeelle ennen myrskyä, Somppi sanoo.