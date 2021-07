Halla-aho kritisoi kokoomuksen maahanmuuttajien kotoutumislinjauksia: "Pidän esitystä populistisena temppuna"

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma avasi Ylen Ykkösaamun haastattelussa puolueen eduskuntaryhmän kritiikkiä herättänyttä esitystä, jolla halutaan muutoksia maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaan. Aiheesta keskustelivat Kauman lisäksi vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki ja perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kauma johti kokoomuksen eduskuntaryhmän viime perjantaina julkaistua kotoutuslinjausten valmistelua, jossa ehdotettiin muun muassa "maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten" sosiaaliturvan eriyttämistä.

Puolue poisti "kantasuomalainen"-termin keskiviikkona ja täsmensi sen tarkoittamaan "Suomessa pysyvästi asuvaa Suomen kansalaista".

Pia Kauman mukaan puutteet suomen kielen taidossa ja koulutuksessa sekä suomalaisen yhteiskunnan huono tuntemus ovat syinä huonolle työllistymiselle. Kuva: Jarno Kuusinen / AOP

Pia Kauma pahoitteli sanavalintaa keskiviikkona Twitterissä. Hänen mukaansa tarkoitus oli yksinkertaistaa terminologiaa eikä viitata etnisyyteen.

Halla-aho: En usko, että ohjelmaa tullaan toteuttamaan

Jussi Halla-aho pitää Ykkösaamussa kokoomuksen maahanmuutto-ohjelmaa poliittisena tempauksena. Halla-ahon mukaan esityksen toimenpiteet on suurelta osin lainattu perussuomalaisten ohjelmista.

– Pidän tätä esitystä monestakin syystä halpahintaisena, poliittisena ja populistisena temppuna. Osa ei ole toteuttamiskelpoisia ilman perustuslain muuttamista, Halla-aho sanoo.

Hän pitää epätodennäköisenä, että kokoomus lähtisi toteuttamaan esityksessä eriteltyjä toimenpiteitä.

Jussi Halla-aho pitää kokoomuksen esitystä poliittisena temppuna, jota tuskin lähdetään toteuttamaan. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Paavo Arhinmäen mukaan kokoomuksen tuoreet linjaukset ovat aiheuttaneet hämmennystä.

– Sosiaaliturvan leikkaaminen on aina kokoomuksen vastaus kysymykseen kuin kysymykseen, mutta se, että tähän tuodaan etnonationalistisia painotuksia, herättää kummastusta, Arhinmäki sanoo.

Parannettavaa suomen kielen opetuksessa

Kauman mukaan syitä huonolle työllistymiselle ovat erityisesti puutteet suomen kielen taidossa ja koulutuksessa sekä suomalaisen yhteiskunnan huono tuntemus.

– Meillä on hyvin paljon parannettavaa tässä. Vaadimme, että Suomessa on läpäistävä kielikoe ja tutkinto, ja on osoitettava ymmärrys suomalaisesta yhteiskunnasta ja arvoista, Kauma kertoi Ykkösaamussa.

Paavo Arhinmäen mukaan kielitaidon puute ei ole maahanmuuttajien vaan yhteiskunnan ongelma.

– Emme ole kyenneet tarjoamaan riittävästi ja riittävän laadukasta kielen ja kulttuurin opetusta, Arhinmäki sanoo.

Paavo Arhinmäki (vas.) sanoo kokoomuksen esityksen etnonationalististen painotusten herättävän kummastusta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Arhinmäen mukaan positiivisten ja kannustavien keinojen, kuten maahanmuuttajaperheiden lastenhoidon järjestymisen kautta suomen kielen oppimiseen voisi tulla muutos. Arhinmäki kuvailee kokoomuksen ohjelmaa perustuslain vastaiseksi ja "kumarteluksi joka suuntaan".

– Tässä halutaan viedä eteenpäin jotakin sellaista, jota ei ole edes mahdollista toteuttaa, ja hyvä niin, Arhinmäki sanoo.

