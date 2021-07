Isoilla festareilla aiotaan juhlia, vaikka koronatartunnat ovat jyrkässä kasvussa – syyttely närkästyttää järjestäjiä: "Ei mitään syytä perua"

Blockfest järjestetään tänä kesänä koronasta huolimatta, vaikka monet muut suuret festarit on peruttu. Kuva vuoden 2018 Blockfesteiltä.

Kesän koronatartuntaennätys on mennyt tällä viikolla rikki jo useamman kerran, mutta isojen yleisötapahtumien ja festivaalien järjestämistä pahentunut tartuntatilanne ei näytä estävän.

Tulevana viikonloppuna ja lähiviikkoina aiotaan järjestää esimerkiksi Blockfest Tampereella, Qstock Oulussa, Down By The Laituri ja Aura Fest Turussa, Vaasa Festival ja Kuopiorock.

Moni on ihmetellyt, miten tapahtumia voidaan pitää huolestuttavista koronauutisista huolimatta. Korona on levinnyt muun muassa Tammerfesteillä ja Hangon Regatassa.

Kysyimme kolmelta tapahtumajärjestäjältä, miksi tapahtumia aiotaan edelleen järjestää, sekä infektiotautien apulaisylilääkäriltä, onko siinä järkeä.

"Meillä on sentään hygienia kunnossa"

– Ei ole minkäänlaista syytä perua.

Näin sanoo Down By The Laituri -tapahtumaa Turkuun järjestävä Henri Kulmala, joka kertoo juuri keskustelleensa aluehallintoviraston, sairaanhoitopiirin ja poliisin edustajien kanssa. Kulmala kertoo heidän arvioineen, että tapahtumasta tulee turvallinen.

Kulmalan mielestä festivaaleja syyllistetään liikaa.

– Tuolla ollaan vapaasti kuin taivaan linnut ympäri kaupunkia, toreja ja puistoja. Siellä korona tarttuu samalla tavalla. Meillä on sentään hygienia kunnossa ja toimintaa valvotaan.

Jos uskaltaa kotoa lähteä ulos, uskaltaa varmasti tulla festivaaleillekin, Kulmala ajattelee.

Juuri järjestetty Tampereen Tammerfest sai runsaasti väkeä liikkeelle, mutta sillä oli myös ikäviä seuraksia, koska paikalla oli useita koronavirusta kantaneita. Kuva Behmin keikalta 23. heinäkuuta 2021. Kuva: Miikka Varila / Yle

Mitä jos Down By The Laituri -festareilta sitten alkaisi levitä runsaasti tartuntoja? Onko järjestäjällä vastuuta?

– Olen vähän sitä mieltä ehkä, että se mainevastuu on siinä pahempi. Maine menee koetukselle, Kulmala sanoo.

Hän kertoo kaiken lipunmyynnin tapahtuvan sähköisesti, joten kävijöistä jää järjestelmään digitaalinen jälki. Se helpottaa tiedotusta ja yhteydenottoa mahdollisissa altistumistilanteissa.

"Ihmisiä pelotellaan"

Blockfest on yksi Pohjoismaiden suosituimmista hip hop -festivaaleista.

Viime vuonna Blockfest peruttiin, mutta tänä kesänä on toisin. Kaikkeen on varauduttu, sanoo Ylelle sähköpostitse vastannut järjestäjä Kalle Kallonen.

– Olemme tehneet kattavan terveysturvallisuussuunnitelman ja varautuneet hyvissä ajoin eri skenaarioihin, joten sikäli viimeaikaisilla otsikoilla ei ole suurta vaikutusta.

Tapahtumapaikassa eli Ratinan stadionilla avataan muun muassa istumapaikkoja. Kasvomaskeja jaetaan yleisölle ilmaiseksi ja niiden käyttöä suositellaan kaikille. Lisäksi Blockfest on jo aiemmin ollut cashless eli käteisetön – kaikki maksetaan rannekkeella – joten kontakteja on vähemmän.

Räpin supertähti Asap Rocky esiintyi Blockfesteilla vuonna 2019. Viime vuonna festivaalia ei järjestetty. Kuva: Nelli Kenttä / Yle

Blockfest on ensimmäistä kertaa rajattu vain täysi-ikäisille, mikä poistaa erilliset anniskelualueet ja Kallosen mukaan vähentää siten pullonkauloja ja luo tilaa.

– Käsienpesupisteet, alueen desinfiointi tapahtuman aikana ja muut perustoimenpiteet ovat sanomattakin selviä, Kallonen kirjoittaa.

Kallonen ilmaisee olevansa hyvin turhautunut tapaan, jolla koronaviruksesta tiedotetaan.

– Nyt kun riskiryhmät on rokotettu, ihmisiä pelotellaan edelleen vain altistumisilla. Tämä on hyvin stressaavaa, kun panoksena on monen ihmisen elinkeino.

"Teemme kaikkemme, että tämä on turvallista"

Nordic Live Productions on vaasalainen tapahtumajärjestäjä, joka järjestää seuraavien kolmen viikonlopun aikana pidettäviä Vaasa Festivalia, Aura Festiä ja Kokkolan viinijuhlia.

Pohjanmaan tapahtumiin ei liity suurempia huolia, kiitos niiden pienemmän koon ja pohjalaismaakuntien alhaisten tartuntalukujen, sanoo promoottori Tommi Mäki. Enemmän suunnittelua on vaatinut Aura Fest, koska Turku ja Varsinais-Suomi ovat Helsingin ja Uudenmaan jälkeen Suomen pahin koronapesäke.

Aura Festin tapahtuma-alue aiotaankin sulkea kuplaksi, josta ei pääse päivän aikana poistumaan. Asiakkaita myös suositellaan menemään festivaaleilta suoraan kotiin.

Jos altistumisia ja tartuntoja tulee, asia aiotaan ottaa vakavasti. Mäki kuitenkin peräänkuuluttaa ihmisten omaa vastuuta.

– Tärkeää on, että kaikki noudattavat meidän ja viranomaisten ohjeita. Onko se sitten tapahtumajärjestäjän syy, jos jotain sattuu? Sanotaan niin, että kyllä me ainakin teemme kaikkemme, että tämä on turvallista.

Oulun Qstock on yksi niistä isoista festareista, jota ei ole peruttu pandemian kiihtymisestä huolimatta. Yleisöä aiotaan ottaa saman verran kuin ennenkin. Kuva 30 Seconds to Mars -bändin keikalta vuodelta 2019. Kuva: Nelli Kenttä / Yle

Ihmiset kaipaavat elämyksiä, Mäki sanoo. Hän myös muistuttaa, että tapahtumat työllistävät tuhansia freelancereita, artisteja ja talkoolaisia.

– Ei voi jäädä kuoppaan ja tuleen makaamaan.

Apulaisylilääkäri: Desinfiointi ei riitä

HUSin infektiotautien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tunnistaa järjestäjien ahdingon ja hankalan tilanteen, koska epidemiatilanne on pahentunut yllättävän nopeasti. Vaikka tapahtumajärjestäjät noudattavat tartuntatautilakia ja toimivat annettujen ohjeiden mukaan, se ei toimi tässä toivotulla tavalla, sanoo Ruotsalainen.

– Meillä on hengitysteitse leviävä virus, joten perinteiset käsien desinfiointi ja pintojen puhdistaminen eivät riitä.

– Suosittelen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tapaan tapahtumajärjestäjille, että tapahtumissa ja tilaisuuksissa otettaisiin käyttöön vahva maskisuositus. Myös ulkotilaisuuksissa, joissa turvavälit eivät toteudu.

Festivaaleilla kävijät ovat usein nuoria tai nuoria aikuisia, joten suuri osa juhlijoista on rokottamattomia tai vain yhden rokoteannoksen saaneita. Riski tartunnoille on suuri. Ruotsalainen muistuttaa, että myös nuoret voivat sairastua pitkäaikaiseen koronatautiin lieväoireisen tai oireettoman taudin jälkeen.

– Tartuntaketjut pyritään selvittämään mahdollisimman kattavasti, mutta festivaaleilla vieruskaveria ei tunneta, ja näin kadotamme tärkeimmän työvälineemme löytää altistuneita ja laittaa heidät karanteeniin.

"Pelkkä nuha on jo sellainen, että mennään koronatestiin eikä festivaaleille", sanoo infektiotautien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HUSista. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Ruotsalainen suosittelee tässä tautitilanteessa tapahtumajärjestäjiä keskustelemaan oman paikkakunnan tartuntatautien terveysviranomaisen kanssa, jotta tilaisuuden järjestäminen sujuu turvallisesti. Näin Ylen haastattelemat järjestäjät ovat tehneet.

– Viranomaiset voivat auttaa päätöksenteossa, jos tapahtuman järjestäminen mietityttää. Epidemiatilanteen seuraaminen vaatii valppautta terveysviranomaisilta ja tapahtumajärjestäjiltä, toteaa Ruotsalainen.

Jos festivaalille kuitenkin mielii mennä, miten kannattaa suojautua?

– Luonnollisesti tapahtumiin mennään vain täysin terveenä. Pelkkä nuha on jo sellainen oire, että mennään koronatestiin eikä festivaalille. Toiseksi maski on oiva tapa suojata itsensä ja ympärillä olevat ihmiset. Kolmanneksi korostaisin reilujen turvavälien pitämistä.

Voit keskustella aiheesta 30.7. kello 23:een saakka.

