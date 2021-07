Maansiirtoyrittäjän rakentamassa pesäpenkassa asuu kymmeniä uhanalaisia törmäpääskyjä – Birdlifen suojeluasiantuntija: "Teko on hieno ja harvinainen"

Torniolainen Martti Alakuijala on saanut uhanalaisen törmäpääskyn pesimään maillaan, kun auttoi lintuja pesäpaikan teossa. Lintujärjestössä kiitellään miehen toimintaa: pääskykanta on vähentynyt juuri elinympäristöjen muuttumisesta johtuvan pesäpulan vuoksi.

Torniolainen eläkeläinen Martti Alakuijala päätti helpottaa törmäpääskyjen pesintää rakentamalla omana työnään niille pesätörmän kotipihaansa.

Pelkästään maata kului nelisenkymmentä kuutiometriä, mutta nyt lintujen "kerrostalossa" pesii kymmeniä erittäin uhanalaisia törmäpääskyjä.

– Ne ovat meidän torppareita, huolehtivat sääskistä ja kärpäsistä. Niistä ei ole vaivaa, kun pääskyt syövät ne pois, kertoo Martti Alakuijala.

Lintujärjestö Birdlifen suojeluasiantuntija Aapo Salmelan mukaan Alakuijalan työ uhanalaisen pääskyn eteen on arvostettava teko, eikä Suomessa kovin yleistä.

– Varsinkin ulkomailla tehdään yritysyhteistyötä isompien maansiirtoyritysten kanssa, että törmäpääskyt saisivat pesiä rauhassa soramontuilla. Suomessa tätä on vielä vähäisemmässä määrin. Alakuijalan teko on hieno ja harvinainen.

Törmäpääskyn kanta on romahtanut nopeasti puoleen, joten tekopesille on tarvetta.

Vielä vuonna 2010 laji luokiteltiin vaarantuneeksi, mutta tuoreimmassa vuoden 2019 katsauksessa törmäpääsky oli erittäin uhanalaisten lajien listalla.

Lue myös: Hellekausi kuumensi tervapääskyjen pesät, lämpötila voi nousta jopa 60-asteiseksi – maahan pudonneita poikasia tuotu runsaasti lintuhoitoloihin

"Päätin, että teen kunnollisen pesän"

Pesätyömaa sai alkunsa viime kesänä, kun pihalla oli multaläjä, jossa oli jyrkkä reuna. Siihen ilmestyi aika myöhään juhannuksen jälkeen muutama pesäkolo.

– Tein siihen kangella muutaman reiän lisää, niin siinä oli äkkiä kymmenkunta törmäpääskypariskuntaa. Niillä ei ollut kai oikein muuta pesäpaikkaa.

Maansiirtoyrittäjän töistä eläkkeelle jäänyt Alakuijala innostui parantelemaan pesimisolosuhteita kaivinkoneensa avulla.

– Syksyllä, kun törmäpääskyt tekivät lähtöä, yksi – olisiko ollut porukan pomo – kävi istumassa kottikärryssä metrin päässä minusta, kun istuin portailla. Ajattelin, että kyllä se hyvästeli minut siinä ja päätin, että teen niille kunnollisen pesän.

Erittäin uhanalainen törmäpääsky on pienikokoisin pääskylajimme. Kuva: Yle/Risto Puranen

Maatalouden muutos ja hyönteiskato uhkana

Kaikki Suomessa pesivät pääskylajit on luokiteltu uhanalaisiksi. Kannat ovat laskeneet voimakkaasti tällä vuosituhannella. Taustalla on muun muassa maatalouden murros ja hyönteiskato.

Pääskyjen pesintämenestystä voi parantaa tarjoamalla niille savea, rakentamalla pesintälaudan tai tekopesän sekä edistämällä hyönteisten elinoloja.

Lue lisää: Pääskyillä menee huonosti – näin voit auttaa niitä

Kemi-Tornio lintuharrastajat Xenus ry:n puheenjohtaja Tuula Laasanen ei ole aikaisemmin törmännyt törmäpääskyjen tekopesään, vaikka esimerkiksi pönttötalkoita tehdään yhdistyksen toiminta-alueella paljonkin.

– Minä oikein ihmettelen tätä! Olen kyllä tyytyväinen, koska törmäpääskyjen pesäpaikat on niin vähissä, kehuu Tuula Laasanen.

Laasanen kertoo, että lintuharrastajilla on suunnitteilla räystäspääskyille hotelli.

– Asia on vielä suunnitteluasteella ja sitä on vähän piirrelty. Kunhan vain saadaan se toteutettua ja löydetään sopiva paikka.

Laasanen vinkkaa, että myös niinikään uhanalaisia terva- ja haarapääskyjä voi auttaa vaikka jättämällä vanhojen rakennuksien ullakoita auki, sillä ne pesivät mielellään ullakoilla ja koloissa.

Törmäpääsky (Riparia riparia) Solakka ja lyhytpyrstöinen, haara- ja räystäspääskyä hieman pienempi (12–13 cm) Hiekanruskea ylä- ja valkoinen alapuoli kurkkua myöten, rintavyö ja posket ruskeat Pesii yhdyskuntina rantojen tai maakuoppien seinämiin rakentamassa onkalossa Ravinto lentäviä hyönteisiä ja joskus myös hämähäkkejä

Pääskyjen tekotörmä on omaa designia

Martti Alakuijala kertoo, että hän suunnitteli pesän mallin itse. Pohjakerroksessa on betoninen seinä, jossa on 40-milliset reiät. Tarkoitus on ehkä aavistuksen vielä isontaa reikien kokoa 55 milliin sitten, kun pesintäkausi on ohi.

Pesässä on savea ja hiekkaa. Maata on noin 40 kuutiota ja muutamia lankkuja, joiden avulla on saatu lisää kerroksia. Pesässä on välikattokin, jotta paikat pysyvät kuivina.

Tänä kesänä Alakuijalan pesänrakennustyöt jäivät osin kesken, kun törmäpääskyt ilmestyivät paikalle pari viikkoa etuajassa.

– Kun pesintäkausi on ohi, niin saan työt loppuun. Pieni laajennus ylöspäin on ehkä vielä tulossa, toteaa Alakuijala.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella sunnuntaihin 1.8. kello 23 saakka.

Lue vielä: Törmäpääskyt valtasivat Prisman rakennustyömaan Rovaniemellä