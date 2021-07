Helsinkiläiseltä parvekkeelta löytyi Suomelle uusi hepokattilaji

Suomen heinäsirkat ja hepokatit -kirjan tekijä Sami Karjalainen tunnisti yksilön Katja Leppäsen ottamasta valokuvasta koonihepokatiksi (Conocephalus fuscus).

Koonihepokatti on keski- ja eteläeurooppalainen laji, joka on ilmastonmuutoksen myötä leviämässä pohjoista kohti. Laji tavattiin Baltiassa ja Pietarin seudulla Venäjällä 2010-luvun puolivälissä, joten sen löytyminen Suomesta ei ole suuri yllätys, kertoo Karjalainen.

Koonihepokatin siipien pituus vaihtelee. Tiheässä populaatiossa kehittyy pitkäsiipisiä yksilöitä, jotka kykenevät hyvinä lentäjinä siirtymään uusille alueille. Suomesta löydetty naarasyksilö on juuri tällainen pitkäsiipinen yksilö.

Sami Karjalainen arvelee, että koonihepokatteja on tullut ilmavirtausten mukana Suomeen todennäköisesti enemmänkin.

Suomen kymmenes hepokattilaji

Suomessa tavattujen hepokattilajien määrä on nyt kymmenen. Koonihepokatti ei kuulu niistä isoimpiin. Naaraan pituus päästä siiven kärkeen on kolme senttimetriä. Muiden hepokattien tapaan lajilla on pitkät ja ohuet tuntosarvet.

Koonihepokatin tuntomerkkeihin kuuluu pään terävä sivuprofiili merenrannoilla yleisen kaislahepokatin (Conocephalus dorsalis) tapaan. Lajien naaraat erottaa toisistaan paitsi siipien pituudesta myös siitä, että koonihepokatin munanasetin on suorempi kuin kaislahepokatin.

Lajinimen alkuosa kooni tarkoittaa kartiota, mikä viittaa pään muotoon, niin kuin myös suvun tieteellinen nimi Conocephalus.

Tänä vuonna eteläiset ilmavirtaukset ovat tuoneet Suomeen myös muita eteläisiä hyönteisiä, kuten pikkuhäiveperhosia ja isopäiväkiitäjiä. Äskettäin Suomesta löydettiin myös uusi perhoslaji pronssiperä (Euproctis chrysorrhea).