Sami Hyypiän kasvattajaseura joutui lähtemään kotikentältään, koska kaupunki lopetti sen ylläpidon: "Meillä ei yksin ole rahkeita hoitaa sitä"

Kouvolan kaupunki on säästösyistä lopettanut joidenkin nurmikenttiensä ylläpidon. Yksi näistä kentistä on jalkapallolegenda Sami Hyypiän kasvattiseuran kotikenttä, joka kasvaa nyt korkeaa heinää.

Kouvolan kaupunki on tämän vuoden alusta lopettanut Voikkaan pallokentän ylläpidon. Aihe nousi tällä viikolla esiin, kun jalkapallolegenda, Voikkaalta kotoisin oleva Sami Hyypiä julkaisi Instagramissaan lyhyen videon vanhasta kotikentästään, joka kasvaa nyt korkeaa heinää.

– Järkyttävää nähdä se tässä kunnossa, kirjoitti Hyypiä.

Aiemmin kaupunki piti kaikin puolin Voikkaan kentästä huolta, lannoitti ja leikkasi nurmen. Voikkaan pallokenttä ja viisi muuta kenttää poistettiin kaupungin palveluverkosta säästösyistä. Kenttiä oli aiemmin 22 kappaletta.

Katsomon ympäristökin on päässyt villiintymään. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Voikkaan kenttä oli ennen Voikkaan Pallo-Peikkojen kotikenttä. Jalkapalloseuranjohtokunnan puheenjohtaja ja pelaaja Tuomo Pakarinen kertoo, että Voikkaan pallokentällä pelaaminen on seuralle periaatekysymys.

– Nyt pelaamme Kuusankosken kentällä, ja siellä on kaikki tosi hyvin hoidettu. Olemme kuitenkin aina pelanneet Voikkaan pallokentällä. Kentällä on pitkät perinteet, eikä esimerkiksi Sami Hyypiä ole suinkaan ainoa jalkapalloilija, joka on noussut kentältä korkealle tasolle pelaamaan. Voikkaalainen palloseura tahtoo pelata Voikkaalla eikä Kuusankoskella, Pakarinen sanoo.

Pakarinen kertoo, että kenttä ei ollut ainoastaan jalkapalloseuran käytössä, vaan siellä potkittiin palloa myös vapaa-ajan huvina. Kenttä sijaitsee myös Voikkaan koulun läheisyydessä.

Kenttää voisi ylläpitää itse

Kouvolan kaupunki tarjoaa paikallisten ihmisten hoidettavaksi sellaisia liikuntapaikkoja, joita se ei ole itse enää hoitanut. Kaupunki tehnyt hoitosopimuksia esimerkiksi Elimäelle ja Selänpäähän.

Pallo-Peikkojen Pakarinen kertoo, että takana on jo alustavia tiedusteluja siitä, onko seuralla mahdollisuutta hoitaa kenttää vastaisuudessa itse. Nyt selvittelyssä ovat ylläpidon kustannukset, mutta on selvää, että apua tarvitaan.

– Meillä ei yksin ole rahkeita lähteä hoitamaan sitä. Meillä on ollut jo keskustelua Voikkaan aktiivien ja toimijoiden kanssa, voisimmeko yhdistää voimamme, Pakarinen kertoo.

Kansanedustaja kritisoi kaupungin päätöstä

Kouvolalainen perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso kirjoitti eilen Facebook-päivityksen, jossa hän kertoo olevansa valmis hoitamaan Voikkaan jalkapallokentän nurmen kuntoon yrityksensä nimissä.

Laakso kertoo, että hän on käynyt katsomassa kenttää jo kesäkuussa, kun kentän tilasta huolestunut yksityishenkilö otti häneen yhteyttä.

– Ajattelin, että herranjestas, tämä on tällaisessa kunnossa. Ihmettelen rehellisesti tätä kaupungin asennetta, että kun kaupungilla on kaikki työntekijät ja välineet valmiina, niin ei sen pitäisi ylitsepääsemätöntä olla. Nämä tällaiset säästölaskelmat ovat ihan teennäisiä, Laakso sanoo.

Kentän lisäksi Voikkaan pallokenttään kuuluu katsomorakennus ja toinen pienempi rakennus. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Laakso kertoo, että hän voisi yrityksensä kanssa ottaa kentän nurmikon hoitaakseen. Hän on odottanut, että hänen maanrakennuksesta vastaava työntekijänsä palaa lomalta kunnostussuunnitelmaa varten.

– Meidän on osattava kertoa Kouvolan kaupungille, mitä olemme tekemässä. Vain niin kunnostukseen saadaan lupa, Laakso kertoo.

Seuraavaksi Laakso kertoo yrittävänsä saada Sami Hyypiän kiinni.

Pikkukenttiäkin tarvitaan

Kymenlaakson Liikunnan toiminnanjohtaja Tommi Lehtinen on sitä mieltä, että kenttien hoitamatta jättämisestä tulee kaupungille melko pienet säästöt. Hän muistuttaa, että kansanterveydellisestä näkökulmasta pienetkin kentät ovat tärkeitä.

– Kyllä se haittaa, jos liikkuminen vähenee. Lähiliikuntapaikkatasoisia kenttiä on oltava vähän joka kulmassa, jotta sitä liikettä saadaan lisättyä kansanterveydellisistä näkökulmista. On kuitenkin otettava huomioon, kuinka paljon näitä liikuntapaikkoja tarvitaan. Etenkin Kouvola on tällainen kasattu kunta, ja paikkoja on ollut hyvin paljon, Lehtinen kertoo.

Lehtinen pohtii lähiliikuntapaikkojen karsintaa kansantaloudellisesta näkökulmasta. Jos urheilupaikkoja on paljon, niistä voi saada terveyssäästöjä. Siitä näkökulmasta katsoen Kouvolan kaupungin säästöpäätös on hänestä väärä.

Voikkaan pallokentän kaltaisia kenttiä on Kouvolassa muitakin. Kouvola lakkasi huolehtimasta yhteensä kuudesta kentästä tämän vuoden alussa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

– On kuitenkin hurskastelua sanoa, että mistään ei saisi säästää. Nämähän ovat aina arvovaltakysymyksiä, eli mihin halutaan panostaa, Lehtinen pohtii.

Lehtinen toivoo, että uusi kaupunginvaltuusto katsoisi liikunta-asiaa kokonaisvaltaisesti. Kansanterveydelliset muutokset eivät tapahdu yhdessä tai kahdessa valtuustokaudessa, vaan kehitys on pitkäaikaisempaa. Kuntakaan ei voi kuitenkaan vaikuttaa lopulta siihen, mikä saa ihmiset liikkumaan.

– Vaikka kunnat ja muut vastaa olosuhteiden rakentamisesta, meistä jokainen vastaa siitä, että nousemme avaamme oven ja menemme lenkille tai edes jumppaamme kotona. Muistetaan jokainen kuitenkin lähteä liikkeelle. Vanha Urkin sanonta sopii tähän, eli syy joka estää liikkumasta on tekosyy. Ei mennä näiden murheiden taakse.

Lue lisää: Jalkapallolegendan lapsuuden kenttä on päästetty kasvamaan korkeaa heinää – Sami Hyypiä: "Karmiva näky"

Voit keskustella aiheesta 30.7. kello 23 asti.