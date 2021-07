Herätys: Poliisin haltuun päätynyt runsaasti bitcoineja, Sara Kuivisto juoksi Suomen ennätyksen Tokiossa, rokoteturismi kukkii Yhdysvalloissa

Bitcoin-automaatti New Yorkissa viime helmikuussa. Kryptovaluutan arvo on noussut tänä vuonna jo 71 prosenttia.

Poliisille on kertynyt miljoonia euroja bitcoineja – Tullin valtavan bitcoin-potin arvosta haihtui keväällä kymmeniä miljoonia

Kryptovaluutta bitcoineja on päätynyt poliisin ja Tullin haltuun yhteensä kymmenien miljoonien eurojen edestä. Valtaosa bitcoineista on takavarikoitu huumausainerikosten tutkinnan yhtedessä. Bitcoinit ja muut kryptovaluutat näkyvät nyt myös ulosotoissa.

Tekemisen puute saa tarhamehiläiset parveilemaan ja hunajan lyhyt satokausi voi pitää parvet liikkeellä syksylläkin

Parveilun voi laukaista muun muassa tekemisen puute tai tilanahtaus pesässä. Kuva: Birgitta Vuorela / Yle

Hunajan satokausi on jäämässä lyhyeksi. Eteläpohjalaistarhalla pesään ei ole tullut hunajaa kuivuuden takia nyt viikkoihin. Kun mehiläisillä ei ole tarpeeksi tekemistä, niiden on keksittävä sitä. Pesiltään eksyneitä parvia onkin otettu tänä kesänä kiinni eri puolilla Suomea.

Sara Kuivisto juoksi huiman Suomen ennätyksen Tokiossa

Sara Kuivisto juoksi välieriin 800 metrillä uudella SE-ajalla!. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Suomalaisjuoksija Sara Kuivisto on juossut naisten 800 metrin uuden Suomen ennätyksen Tokiossa. Hän oli eränsä neljäs, mutta varmisti ajalla 2.00,15 paikkansa välieriin. Kuivisto itse oli niin keskittynyt jatkoon pääsemiseen, että tajusi juosseensa uuden ennätysajan vasta, kun Ylen toimittaja kertoi hänelle asiasta. Kuiviston 800 metrin välierä juostaan lauantaina kello 14.50.

Varakkaat eteläamerikkalaiset rokoteturistit matkustavat Yhdysvaltoihin suojautumaan koronalta

New Yorkissa koronarokotuksia mainostetaan katukylteillä. Kuvassa ihmiset kulkevat mainoksen ohi 22. heinäkuuta. Kuva: Spencer Platt / AFP

Etelä-Amerikasta on alettu järjestää "rokotepakettimatkoja" Yhdysvaltoihin. Rokotteiden puute ja hidas rokotustahti on saanut etenkin rikkaat liikkeelle. Matkan hinta voi nousta useisiin tuhansiin euroihin, riippumatta siitä järjestääkö matkan itse vai ostaako paketin.

Sää jatkuu epävakaisena

Kuva: Ilmatieteen laitos

Perjantaina matalapaine on Suomen yllä ja epävakainen ja kostea sää jatkuu. Sadekuuroja tulee monin paikoin ja myös ukkosta on mukana. Sademäärissä on suurta vaihtelua, mutta runsaatkin vesisateet ovat paikoin mahdollisia. Todennäköisimmin kaikista reippaimmat sateet osuvat Pohjois-Karjalasta Perämerelle yltävälle alueella.

Perjantaina eteläisillä merialueilla ja maallakin kannattaa etelässä varautua puuskaiseen lounaistuuleen. Merillä tuuli voi yltyä kovaksi ja maa-alueillakin puuskissa tuuli on voimakasta.

