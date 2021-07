Tampereen tapahtumat vaakalaudalla – Teatterikesän Tanjalotta Räikkä: "Ihmisillä on nyt hirveä teatterin nälkä"

Tampereen kesätapahtumien järjestäjät odottavat jännittyneissä tunnelmissa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä tulevista kokoontumisrajoituksista. Tänään TAYS ilmoitti kaikkien aikojen korkeimmasta päiväkohtaisesta tartuntaluvusta, ja monet tartunnoista on jäljitetty lähteneeksi viime viikkoisesta Tammerfestistä.

Tampereen Teatterikesän taiteellisen johtoryhmän jäsen Tanjalotta Räikkä on seurannut tilannetta omien sanojensa mukaan sydän kylmänä.

– Toimiston väki on nyt pari päivää tehnyt kovasti töitä ja miettinyt kaikkia mahdollisia skenaarioita lävitse. Joka tapauksessa festivaali järjestetään – ellei sitten tule sellainen rajoitus, että yhtään ihmistä ei saa kokoontua, Räikkä kertoo.

Suurin osa Tampereen Teatterikesän esityksistä on loppuunmyyty. Jos aluehallintovirasto ilmoittaa uusista rajoituksista, on edessä uusi työrupeama.

– Sitten lähdetään soittelemaan ja arpomaan, että ketkä saavat pitää lippunsa. Se on tietysti aikamoinen rylläkkä tälle pienelle ryhmälle, joka sitä työtä toimistossa tekee.

Hänen mukaansa festivaalin suunnitelussa otettiin terveysturvallisuus vahvasti huomioon.

"Henkilökohtaisesti kärsivällisyyteni alkaa olla loppu"

Tampereen Teatterikesän pääohjelmistossa on 13 esitystä sisällä teatteritiloissa. Suurin kooltaan on Tampere-talossa tapahtuva unkarilaisen teatteriesityksen striimaus – sielläkin liput on myyty turvaväleillä. Räikän mukaan teatteriala on ollut erityisen varovainen turvajärjestelyiden kanssa.

– Ei tässä minkälainen perusoikeus ja tasa-arvo toteudu, jos vertaa teatterialan rajoituksia vaikka festareihin. Hirveän vaikea sanoa, mistä tämä kaikki ylenpalttinen rajoittaminen meitä kohtaan johtuu, Räikka sanoo.

Hän huomauttaa, etteivät rajoitukset ole koskeneet kaikkia tapahtumia. Räikkä sanoo, ettei teattereista ei ole tullut tartuntoja, joten tilannetta on vaikea verrata festareihin, joista on lähtenyt pitkiä jatkotartuntojaketjuja.

– Henkilökohtaisesti kärsivällisyyteni alkaa olla loppu. Tässä estetään kokonaisia ammattiryhmiä tekemästä työtään.

Tanjalotta Räikkä Jalostamo-kollektiivin Rechnitz-näytelmässä vuonna 2016. Kuva: Petri Kovalainen

Räikkä muistuttaa Lounais-Suomen aluehallintoviraston jo linjanneen, että tapahtumia voi järjestää turvajärjestelyin (siirryt toiseen palveluun). Nyt hän toivoo, että Sisä-Suomen aluehallintovirasto olisi rajoitusten kanssa samoilla linjoilla.

– Jotta tässäkin tapahtuisi tasa-arvo. Emme me ole huonommassa tautitilanteessa kuin Varsinais-Suomessa.

Tampereen Teatterikesän liput ovat olleet ennätyksellisen kysyttyjä.

– Kun teatterikesän lipunmyynti avattiin, se meni ensimmäisellä tunnilla tukkoon – kyllä se kertoo siitä, että ihmisillä on nyt hirveä teatterin nälkä.

Tampere Soi -tapahtuman järjestäjä ymmällään

Tampere Soi sekä Särkänniemi Soi -tapahtuman järjestäjä RH Entartainments Oy:n Riki Huhtala kertoo yrityksen varautuneen mahdollisiin lisärajoituksiin.

– Odotetaan nyt ensin, mitkä rajoitukset tulevat lopulta olemaan. Olemme varautuneet moneen skenaarioon, ja sen mukaan menemme, mitä viranomaiset päättää, Huhtala toteaa.

Hän torppaa tällä hetkellä harkinnassa olevien lisärajoitusten asettamisen tarpeen.

– Jos sairaalakapasiteetti ei ole rasittunut niin en usko, että suurempia rajoituksia tulee. Rokotuksethan ovat olleet juuri sitä varten, ettei sairaalaan jouduttaisi. Eikä sitä varten, ettei tulisi tartuntoja. Näin olen käsittänyt asian.

Hänen mukaansa Pirkanmaan sairaahoitopiirin kapasiteetti ei koronapotilaiden takia ole tällä hetkellä koetuksella.

– Jos kerran sairaalassa on seitsemän henkilöä Tampereella, niin mikä peruste lisärajoituksille on? Vaikka tartuntoja on ilmennyt koko ajan enemmän, niin sairaaloihin ei ole joutunut enempää ihmisiä, Huhtala tuhahtaa.

Hänen mukaansa Tampere Soi -tapahtumaan on tällä hetkellä myyty 5 000–6 000 lippua. Lisää tilaa katsojille olisi, koska tapahtuman järjestämiseen varatulla kentällä on runsaasti tilaa.

– Mietin vain, että onko tämä tie nyt oikea, että kaikki media painaa paniikkinappulaa. Nämä ovat kuitenkin ulkoilmatapahtumia, että turvallista pitäisi olla.

Oletko menossa kesätapahtumiin lähiaikoina? Voit keskustella uutisesta 30.7. klo 23 asti.

Lue lisää: Tammerfest-viikonlopun koronatartunnat työllistävät nyt jäljittäjiä – TAYSin tuoreimmalla altistumislistalla 13 paikkaa useista eri kunnista

Isoilla festareilla aiotaan juhlia, vaikka koronatartunnat ovat jyrkässä kasvussa – syyttely närkästyttää järjestäjiä: "Ei mitään syytä perua"

Pirkanmaalla todettiin kaikkien aikojen korkein päiväkohtainen koronatartuntojen luku – TAYS ilmoitti 93 tartunnasta