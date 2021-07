Lukiolaisten Liitto vastustaa etäopetusta: "Pahin asia, mitä voisi tapahtua" – Syksyn lähiopetus voi olla vaakalaudalla koronatilanteen vuoksi

Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Emilia Uljas on huolissaan siitä, että lukiolaiset saattavat joutua takaisin etäopetukseen, josta on jo koitunut ongelmia niin mielenterveydelle kuin oppimiselle.

Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Emilia Uljas on huolissaan siitä, että lukiolaiset saattavat joutua takaisin etäopetukseen, josta on jo koitunut ongelmia niin mielenterveydelle kuin oppimiselle. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Etäopetus on heikentänyt opiskelijoiden mielenterveyttä ja aiheuttanut oppimisvajetta, ja siksi siihen siirtymisen tulisi olla viimeinen keino epidemian hillitsemisessä, sanoo Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja.

Lukiolaisten Liitto vetoaa päättäjiin, että syksyä ei aloitettaisi etäopetuksessa, ellei tilanne sitä aivan välttämättä vaadi.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että kasvavilla tartuntaluvuilla lähiopetus voi olla vaarassa koulujen alkaessa. Erityisesti Varhila mainitsi korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut, mutta myös toisen asteen eli lukiot ja ammattiopistot.

– Epävarmuus asettaa lukiolaisille kovan haasteen. Meillä on nuoria, jotka ovat aloittamassa ensimmäisen vuotensa lukiossa ja heitä saattaa pelottaa, että mitä jos he joutuvat aloittamaan uudessa koulussa ja ympäristössä etänä, sanoo Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Emilia Uljas.

Uljas lisää, että myös toista, kolmatta tai neljättä vuotta aloittavat opiskelijat ovat tilanteesta huolissaan.

– He ovat jo nähneet, millaisia vaikutuksia etälukiolla on voinut olla heidän mielenterveyteensä ja oppimiseensa.

Uljas kertoo, että lukiolaisista 67 prosenttia on kokenut etäopetuksen huonontaneen opetuksen laatua. Kolme neljästä lukiolaisesta on puolestaan kokenut hyvinvointinsa heikentyneen.

– Jos mietitään näitä ongelmia, joita etäopetuksesta on jo seurannut, niin etäopetukseen päätyminen olisi oikeastaan pahin asia, mitä tässä kohtaa voisi tapahtua.

Etäopetus voi aiheuttaa epätasa-arvoa opiskelijoiden kesken

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan etäopetukseen siirtyminen kouluissa on vasta viimeinen keino, jos pahenevan koronatilanteen takia tarvitaan lisärajoituksia.

Andersson lähtee siitä, että lapset ja nuoret pääsevät lähiopetukseen, kun koulut alkavat lähiviikkoina.

– Peruskoulun ja toisen asteen osalta painottaisin, että tarve lähiopetukselle on erittäin suuri. Tiedetään, että kulunut vuosi on vaikuttanut keskeisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin ja myöskin synnyttänyt oppimisvajetta niin perusopetuksessa kuin toisella asteella. Hyvinvoinnin ja oppimisvajeen paikkaamisen näkökulmasta lähiopetukseen palaaminen on erittäin tärkeää, Andersson kommentoi Ylelle.

Myös Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Emilia Uljas on sitä mieltä, että etäopetukseen ei tulisi siirtyä kuin aivan pakon edessä.

– Meillä ei voi olla samanlaista tilannetta kuin viime syksynä, jolloin 18-vuotias lukiolainen pystyi menemään baariin, muttei kouluun. Tällainen ei yksinkertaisesti ole kestävää, Uljas sanoo.

Tilanne voisi asettaa nuoret ympäri Suomen myös eriarvoiseen asemaan syksyn ylioppilaskirjoituksia ajatellen.

– Viime keväänä osa lukiolaisista oli etänä ja osa lähiopetuksessa, jolloin abit olivat epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Osa opiskelijoista ei välttämättä saanut yhtä hyvää tukea ja kertausta, kuin toiset.

Hän muistuttaa, että nuoret ovat maksaneet koronaepidemiasta jo nyt kovan hinnan.

– Rajoitukset ovat kohdistuneet eniten nuoriin. Olemme eläneet epävarmuudessa jo puolitoista vuotta ja on korkea aika, että meitä vihdoin kuunnellaan ja meille annetaan mahdollisuus elää ilman, että hyvinvointimme heikkenee.

