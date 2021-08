Suomalaiset innostuivat työsuhdepyöristä, mutta suosituimpiin malleihin on jopa parin vuoden jono – erikoinen pyöräpula jatkunee vielä vuosia

Kunnat vasta pohtivat

Verohallinnon tulorekisterin mukaan noin 4500 suomalaista on ottanut pyöräedun käyttöönsä heinäkuuhun mennessä. Etua työntekijöilleen tarjoavat muiden muassa Telia, Wsoy ja Afry (ent. Pöyry).

Useimmat työnantajat hankkivat pyörät leasing-yrityksen kautta. Sellainen on esimerkiksi Go By Bike, jolla on asiakkaina lähes 500 työnantajaa muutaman työntekijän yrityksistä isoihin pörssiyhtiöihin.

Kuntia ja valtion yksiköitä ei Go By Biken asiakaskunnassa vielä juuri ole, kertoo yrittäjä Heikki Tiittanen.

Kuntien osalta tilanne on Tiittasen mukaan muuttumassa ja monissa kunnissa päätetään pyöräedun käyttöönotosta syksyn aikana.