Valta vaihtuu tänään Helsingissä – alle kolmikymppiset valtuutetut uskovat puoluerajat ylittävään yhteistyöhön, katso suora lähetys kello 17.40

Kesäkuun kuntavaaleissa valittu Helsingin kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä tänään maanantaina kello 18 alkavassa kokouksessa.

Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto vahvistaa pormestarinimitykset. Helsingin pormestariksi nousee kokoomuksen Juhana Vartiainen, apulaispormestareita on neljä.

Daniel Sazonov (kok.) sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari

(kok.) sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas.) kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

(vas.) kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari (Jatkaa aiemmassa tehtävässään.)

(vihr.) kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari (Jatkaa aiemmassa tehtävässään.) Nasima Razmyar (sd.) kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari (Toimi edellisellä valtuustokaudella kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina.)

Tänään työnsä aloittavassa Helsingin kaupunginvaltuustossa enemmistö valtuutetuista eli noin 60 prosenttia on uudelleen valittuja. Naisia valtuutetuista on hieman yli puolet. Valtuutettujen keski-ikä on 47 vuotta.

Kokoomus säilytti asemansa valtuuston suurimpana puolueena (siirryt toiseen palveluun), ja sillä on paikkoja 23. Toiseksi suurimmalla puolueella, vihreillä, on 18 valtuustopaikkaa.

Hiilineutraali Helsinki entistä nopeammin, ja huoli nuorista

Yksi uusista kaupunginvaltuutetuista on vihreiden Amanda Pasanen. Untuvikosta ei kuitenkaan ole kyse.

27-vuotias Pasanen oli jo viime kaudella varavaltuutettuna Helsingissä, ja samalla myös kaupunkiympäristölautakunnan jäsen. Pasanen on lisäksi toiminut muun muassa Vihreiden nuorten puheenjohtajana yhden kaksivuotiskauden.

– Ajattelen, että varavaltuutetun kokemuksen jälkeen pystyn varsinaisena valtuutettuna vielä paremmin tarttumaan asioihin, kun tiedän, miten kaupunkiorganisaatio toimii.

Amanda Pasanen (vihr.) oli edellisellä kaudella varavaltuutettu, nyt hän toivoo pääsevänsä paremmin työhön kiinni uutena kaupunginvaltuutettuna. Kuva: Salla Merikukka

Kaupunginvaltuustossa Amanda Pasanen haluaa vaikuttaa ympäristö-, ilmasto- ja luontoasioihin. Hänen mielestään Helsingin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä pitäisi kiristää.

– Tulevalla valtuustokaudella tullaan myös päättämään monista investoinneista liittyen uusiutuvaan ja päästöttömään kaukolämpöön. Näen, että nämä ovat isoja päätöksiä niin Helsingin kuin koko Suomenkin hiilineutraaliuden kannalta.

Seuraavien neljän vuoden aikana kaupunginvaltuuston harteilla on koronan jälkeisen ajan jälleenrakennus. Amanda Pasasen mielestä tärkeintä on nyt huolehtia nuorista.

– Meidän pitää pystyä panostamaan nuorten palveluihin, kuten etsivään nuorisotyöhön, mutta myös nuorten harrastuksiin ja koulutukseen, jotta nuorilla on hyvä olla.

Pasanen myös haluaa, että kaupunki pystyy tarjoamaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja aiempaa enemmän.

Sote-pormestari: Iso muutos edessä kauden puolivälissä

Daniel Sazonov (kok.), 28, valittiin jo toiselle kaudelle Helsingin valtuustoon. Tänään maanantaina hänestä tulee sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari.

Alkavan valtuustokauden puolivälissä, vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen muuttuu. Muualla Suomessa sotea ja pelastustoimea koskeva päätöksenteko siirtyy erillisissä vaaleissa valittaville aluevaltuustoille.

Helsingillä on sote-uudistuksessa erillisasema, sillä se vastaa jatkossakin itse palveluiden järjestämisestä. Helsingissä ylintä päätösvaltaa näissä asioissa käyttää kaupunginvaltuusto.

– Miten tässä uudessa tilanteessa kaupungin asiat järjestetään, millaiseksi suhde valtioon muodostuu, ja miten varmistamme, että saamme valtiolta riittävän rahoituksen laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi, Sazonov listaa tulevia haasteita.

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarina aloittava Daniel Sazonov (kok.) sanoo asettaneensa tavoitteekseen pitää Helsingin puolia sote-uudistuksen keskellä. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Tulevan valtuuston keskeisimpänä kysymyksenä Sazonov pitää sitä, että elämä palaa Helsinkiin koronakriisin jälkeen.

– Meidän pitää kaupunkina tehdä kaikki mahdollinen, että saamme kaupunkikulttuurin eläväksi, matkailijat palaamaan sekä ravintolat ja kaupat elinvoimaisiksi. Pandemia on iskenyt kaupunkilaiseen elämäntapaan ehkä eniten.

Sazonovin mielestä valtuuston strategianeuvotteluissa korostuu taloudenpito. Ennen koronapandemiaa kaupungin talous oli hyvällä mallilla.

– Nyt on tarkka paikka katsoa, että jatkamme vastuullisella taloudenpidon linjalla ja huolehdittava, että helsinkiläisten verorasitus ei kasva.

Sekä Pasanen että Sazonov ovat luottavaisia, että valtuusto kykenee puoluerajat ylittävään yhteistyöhön.

– Olen iloinen, että viime kaudella meillä oli strategia, johon oli sitoutunut käytännössä valtaosa valtuustosta, että se ei ollut mikään niukan enemmistön strategia. Kokemukseni on se, että meillä on vahva tahto yhteen sovittaa erilaisia näkemyksiä, Daniel Sazonov sanoo.

– Koronakriisinkin keskellä yhteistä solidaarisuutta löytyi, joten toivon, että myös tässä jälleenrakennuksessa löydetään yhteinen sävel, Amanda Pasanen lisää.

