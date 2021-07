Biden tarjoaa keppiä rokottamattomille liittovaltion työntekijöille — edessä maskipakko ja viikoittaiset koronatestit

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto on ilmoittanut torstaina uusista toimenpiteistä, joilla se pyrkii nostamaan koronaa vastaan rokotettujen liittovaltion työntekijöiden määrää. Mikäli työntekijällä ei ole esittää todistusta otetusta koronarokotteesta, on hänen jatkossa esimerkiksi käytettävä maskia kaikissa työtilanteissa ja käytävä koronatestissä viikoittain.

Yhdysvaltojen neljän miljoonan liittovaltion työntekijän keskuudessa into koronarokotteen ottamiseen on toistaiseksi ollut laimeaa. Vaikka koronarokotteesta ei uusien linjauksienkaan myötä tule pakollista, on pyrkimyksenä hankaloittaa rokottamattomien työntekijöiden elämää siinä määrin, että he suostuvat ottamaan rokotteen.

Päätöksellä pyritään näyttämään esimerkkiä

Hallinnon päätöksen yhtenä tavoitteena on näyttää esimerkkiä yksityisille työnantajille, jotta rokotettujen työntekijöiden määrä saataisiin kasvuun myös yksityisellä sektorilla. Tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin kyselyihin vastanneista työnantajista alle 10 prosenttia aikoo kuitenkaan tällä hetkellä edellyttää työntekijöiltään rokotteen ottamista.

Toisaalta monet suuryritykset vaativat rokotustodistuksia jo nyt. Teknologiajätit Facebook ja Google ilmoittivat aiemmin tällä viikolla, että työntekijöiden on oltava täysin rokotettuja jotta nämä voivat palata työpaikoilleen. Myös esimerkiksi liikepankit Goldman Sachs ja Morgan Stanley haluavat työntekijöidensä kertovan, ovatko nämä ottaneet koronarokotteen.

Taustalla laajempi poliittinen keskustelu

Yhdysvalloissa keskustelu koronarokotteesta liittyy myös laajempaan poliittiseen väittelyyn siitä, missä määrin hallinto voi vaatia kansalaisia noudattamaan kansanterveydellisiä suosituksia. Useissa osavaltioissa lainsäätäjät ovatkin ajaneet kymmeniä lakialoitteita, jotka estäisivät työnantajia vaatimasta rokotteiden ottamista. Ainakin kuudessa osavaltioissa aloitteita on myös hyväksytty.

Yhdysvalloissa noin 60 prosenttia aikuisväestöstä on saanut kaksi rokoteannosta. Bidenin asettama tavoite oli, että heinäkuun neljänteen päivään mennessä vähintään yhden rokotteen saaneita olisi 70 prosenttia maan aikuisväestöstä. Tavoite jäi täyttämättä, sillä tällä hetkellä rokotteen ensimmäisen annoksen saaneita on 69,3 prosenttia.