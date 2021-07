Useista raiskauksista syytetylle Harvey Weinsteinille takaisku oikeudessa – tuomari piti kaikki syytteet voimassa

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein on jälleen oikeuden edessä vastaamassa raskaisiin syytöksiin.

Los Angelesilainen tuomioistuin on pitänyt voimassa kolme Harvey Weinsteinia vastaan nostettua seksuaalirikossyytettä. Weinsteinin asianajajien mukaan syytteet olisi pitänyt hylätä vanhentuneina. Kaiken kaikkiaan Weinstein on parhaillaan syytettynä yhdestätoista seksuaalirikoksesta.

Viime vuonna New Yorkissa 23 vuodeksi vankeuteen raiskauksesta tuomittu Weinstein on Los Angelesissa oikeuden edessä vastaamassa uusiin syytteisiin. Nyt käsittelyssä olevat tapaukset ovat tapahtuneet vuosien 2004-2013 välillä Beverly Hillsin ja Los Angelesin alueella. Uhreina on ollut viisi naista.

Weinstein on kiistänyt kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet ja valittanut New Yorkissa saamastaan tuomiosta.

Elokuvayhtiö Miramaxin perustanut Weinstein, 69, oli pitkään yksi Hollywoodin vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Miehen ura päättyi neljä vuotta sitten yli 80 naisen syytettyä häntä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja häirinnästä.

Weinsteinia saattaa odottaa jopa 140 vuoden tuomio, jos hänet todetaan Los Angelesissa syylliseksi kaikkiin syytekohtiin.